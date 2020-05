Come le altre parti del vegetale, anche i fiori possono essere commestibili o eduli. Dal punto di vista alimentare, i fiori rientrano prevalentemente nel gruppo degli ortaggi o verdure (ad esempio i fiori di zucca o di zucchino ), anche se certi di essi costituiscono delle spezie molto pregiate (ad esempio lo zafferano ). Certi fiori si prestano al consumo a crudo, mentre altri guadagnano caratteristiche organolettiche maggiori attraverso la cottura . E' doveroso specificare che la parte commestibile dei fiori non è uguale per tutte le piante. Nella migliore delle ipotesi il fiore è totalmente edule. Per alcune varietà si richiede di togliere il gambo e/o l'androceo e il gineceo. D'altro canto, esistono anche fiori dei quali la porzione più pregiata è costituita dagli organi riproduttivi.

Non è possibile stabilire delle raccomandazioni generalizzate sui metodi di cottura e sulle lavorazioni che riguardano i fiori. Si tratta di alimenti dalle caratteristiche chimico fisiche talmente diverse da dover essere descritti singolarmente. Alcuni fiori commestibili vengono mangiati crudi e altri cotti. Certi si consumano assieme al fusto della pianta, un'altra categoria addirittura senza stelo. Taluni sono privati solo del sistema riproduttivo. I fiori delle varietà appartenenti al genere Brassica e specie oleracea (cime di rapa , broccolo, cavolfiore ecc) sono interamente commestibili e vengono consumati assieme al fusto della pianta; si escludono solo le foglie e l'apparato radicale (talvolta lo strato superficiale della corteccia). Reggono brillantemente la cottura e si prestano a sistemi quali: bollitura, vapore , a pressione ; talvolta le ricette prevedono anche la gratinatura, la frittura e altre lavorazioni (conservazione sottolio , sottaceto ). I piccoli fiori del carciofo risultano quasi interamente eduli, mentre hanno uno scarto fibroso molto importante in fase avanzata. Questo non viene reso masticabile nemmeno dalla cottura e risulta piuttosto indigesto . Il gambo è sempre commestibile. I fiori di zucca e zucchina invece sono totalmente commestibili; qualcuno suggerisce di eliminare l'apparato riproduttivo (stami e pistillo) potenzialmente responsabile di un retrogusto amaro. Si prestano a cotture molto veloci come: salto in padella, frittura con pastella e gratinatura veloce.

Raccomandazioni

Non dimentichiamo che gli organismi vegetali sono in grado di produrre molecole tossiche o comunque nocive per l'organismo (talvolta solo se ingerite in quantità eccessive). La sostanza venefica può interessare tutta la pianta, solo i frutti/semi, le radici o le foglie. Alcuni esempi sono: oleandro, stramonio, belladonna, macinella, aconito, tasso, ricino, abro, cicuta, edere, vischio e gelsomino.

E' consigliabile mangiare SOLO i fiori certamente commestibili ed evitare di sperimentare in prima persona; esiste anche la possibilità di consultare testi specifici.

Inoltre, le piante che producono i fiori da mangiare non devono essere coltivate con le stesse tecniche finalizzate allo scopo ornamentale. Serre, garden e fiorai utilizzano spesso dei prodotti chimici tossici (pesticidi) per mantenere in salute la pianta; tuttavia, ciò potrebbe nuocere all'organismo umano. E' consigliabile produrre i fiori eduli in maniera autonoma o acquistarli da fonti specifiche.

Per ragioni analoghe (che implicano anche le concentrazioni di inquinanti) è sconsigliabile prelevare i fiori commestibili per strada e nei giardini altrui o pubblici.

ATTENZIONE! In caso di allergie specifiche, ad esempio ai pollini, prima del consumo consultare un allergologo e procedere con cautela.