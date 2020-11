Fiocchi di Avena: Proprietà Nutrizionali e Cucina

ATTENZIONE! Mentre in Italia l'avena è considerata un prodotto marginale, secondario al frumento e al mais , nei paesi anglosassoni rappresenta una delle basi dell'alimentazione collettiva. Per questo motivo, l'avena è reperibile in moltissime forme commerciali, più o meno lavorate, integrali o raffinate, sminuzzate o polverizzate, cotte al vapore o al forno ecc. Gli inglesi raggruppano tutti questi prodotti sotto la dicitura oatmeal (letteralmente "cibo d'avena").

Quelli dell'avena, come gli altri semi della stessa categoria, hanno un involucro esterno duro, non digeribile per l'uomo, detto brattee o lolla o pula; tale involucro dev'essere necessariamente rimosso per renderli commestibili agli umani. Inoltre, dai chicchi viene quasi sempre separata anche la crusca (ultimo rivestimento fibroso) e ciò che rimane sono i semi bianchi purificati. Questi ultimi, una volta frantumati, cotti al vapore , laminati in scagliette sotto appositi rulli, stabilizzati e leggermente tostati, diventano i famosissimi fiocchi di avena .

Tipi di Fiocchi di Avena

I semi di avena possono essere venduti sotto forma di oatmeal o Scottish Oats (non precotti e/o schiacciati), cotti al vapore e schiacciati in scaglie dallo spessore variabile, interi o tagliati in due o tre pezzi (cut-oats o "capocchia di spillo") ecc.

I semi di avena possono essere utilizzati come gli altri cereali e risultano un po' più morbidi rispetto al frumento.

I fiocchi di avena si prestano per vari scopi. Se ne producono di grandi, di piccoli, di secchi, di più gommosi, di pre-cotti o istantanei ecc.

I fiocchi d'avena stell cut sono adatti come cereali per la colazione, ma meno per la cottura, in quanto non si ammorbidiscono a sufficienza. Se la farina d'avena è preparata a partire dai fiocchi d'avena, viene usata per essere mangiata da sola e non per ricavare i prodotti da forno, che non riuscirebbero. Inoltre, anche quella da semi crudi, per la panificazione deve essere necessariamente miscelata ad altre farine.

L'avena cut-oats è una granella ottenuta riducendo i semi in pezzi più piccoli prima della cottura a vapore che mantiene in sé una piccola parte di crusca. Dal momento che questa rende i chicchi più difficili da masticare e contiene un enzima che tende a far irrancidire più velocemente l'alimento, l'avena cut-oats è quasi sempre cotta al vapore (quick oats - cottura rapida) per essere ammorbidita e privata di questi enzimi.