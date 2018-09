Filetto ("tenderloin" in inglese) è il nome utilizzato per indicare il taglio di carne più pregiato, o dai più considerato tale, ricavato dalla macellazione degli animali appartenenti alla Classe biologica Mammalia (soprattutto le Famiglie Suidae, Bovidae, Equidae e Cervidae).

Anatomicamente parlando, il filetto, o meglio i filetti – poiché ogni essere ne possiede due, uno per lato – sono costituiti dal muscolo psoas, rispettivamente collocati nei quarti posteriori. Ha una forma fusiforme e molto allungata. Oltre che separato e venduto singolarmente, il filetto può esse mantenuto in tagli di carne più grossi e complessi, ad esempio la bistecca Fiorentina, la t-bone, il carrè – di vitello o di maiale – le braciole – di maiale o di castrato o di pecora ecc.

Tra le creature più diffuse a scopo alimentare ricordiamo: toro o vacca (Genere Bos e specie taurus), maiali e cinghiali (Genere Sus e specie scrofa), bisonte (Genere Bison e specie bison), bufalo (Genere Bufalus e specie bubalis), cavallo (Genere Equus e specie ferus), asino o somaro (Gene Equus e specie asinus) cervo (Genere Cervus e specie alaphus), daino (Genere Dama e specie dama), alce (Genere Alces e specie alces) ecc. Nota: i due più diffusi sono certamente il filetto di manzo - razze di bovino molto utilizzate sono: Chianina, Angus, Kobe e Wagyu – e il filetto di maiale – di Mora Romagnola, di Cinta Senese, di Nero dei Nebrodi ecc.

Il filetto, oltre ad essere parecchio costoso, ha anche discrete proprietà nutrizionali. Ovviamente, come per tutti i tagli di carne e per i vari prodotti della pesca, queste dipendono soprattutto: dalla specie animale, dalla sottospecie o dalla razza, dal sesso, dall'età, dallo stato nutrizionale e dal livello di lavorazione. In genere, essendo povero di tessuto connettivo e "lavorando poco" nella deambulazione, nella corsa e in qualsivoglia movimento delle bestie, il filetto è generalmente tenero, non troppo grasso e ben digeribile.

Dal punto di vista strettamente nutrizionale, il filetto appartiene al I° gruppo fondamentale degli alimenti – cibi ricchi di proteine ad alto valore biologico, vitamine (soprattutto idrosolubili del gruppo B) e minerali specifici (in particolare ferro). Non mancano tuttavia il colesterolo, grassi saturi – fortunatamente quasi mai prevalenti sugli insaturi – purine in abbondanza e amminoacido fenilalanina – questi ultimi due fattori, non tollerati da chi soffre della specifica complicazione metabolica. In linea generale, grosse porzioni di filetto sono sempre sconsigliabili; ancor più nel sovrappeso, nell'ipercolesterolemia, in chi soffre di complicazioni digestive e patologie epatiche o renali.

In cucina il filetto viene utilizzato soprattutto per preparare secondi piatti. Predilige cotture alla griglia, alla piastra e in padella – al naturale oppure al pepe, all'aceto balsamico, ai funghi ecc. Essendo particolarmente morbido, non solo si presta ad essere consumato "al sangue", ma anche alla preparazione dei crudi come carpacci e tartare.