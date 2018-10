Filetto di Merluzzo: Proprietà Nutrizionali, Ruolo nella Dieta e Come Cucinarlo

Filetto di merluzzo nella dieta

Il filetto di merluzzo è un alimento adatto alla maggior parte dei regimi alimentari.

Mediamente digeribile nonostante l'elevata concentrazione di proteine, porzioni eccessive possono comunque risultare inadeguate per i soggetti con complicazioni digestive tipo: dispepsia, gastrite, malattia da reflusso gastroesofageo, ulcera gastrica o duodenale.

Il filetto di merluzzo è considerato l'alimento a base di "pesce dietetico" per eccellenza, sia in ambito sportivo – per l'alto contenuto di proteine – sia in ambito terapico – per l'alto contenuto percentuale in omega 3 – che in ambito dimagrante – visto che le terapie nutrizionali contro il sovrappeso devono risultare ipocaloriche e normolipidiche. Essendo molto magro, nella terapia nutrizionale contro l'obesità può essere cucinato anche con un filo d'olio.

L'abbondanza di proteine ad alto valore biologico rende il filetto di merluzzo ideale nella dieta dei soggetti malnutriti, defedati o con aumentato fabbisogno di amminoacidi essenziali. Questo tipo di alimenti è consigliabile in caso di attività motoria sportiva ad altissima intensità, soprattutto nelle discipline di forza o con una componente ipertrofica muscolare molto importante, e per tutte le discipline aerobiche prolungate. Il filetto di merluzzo è adatto anche in caso di allattamento, malassorbimento intestinale patologico e in terza età – nella quale il disordine alimentare e il diminuito assorbimento intestinale tendono a creare un deficit proteico.

EPA e DHA, polinsaturi omega 3 semi essenziali ma biologicamente attivi, sono importantissimi per:

La costituzione delle membrane cellulari

Lo sviluppo del sistema nervoso e degli occhi – nel feto e nei bambini

La prevenzione e la cura di alcune patologie metaboliche – ipertrigliceridemia, ipertensione arteriosa ecc

Il mantenimento delle funzioni cognitive in terza età

La riduzione di alcuni sintomi di nevrosi – depressivi – ecc.

Per l'assenza di glutine e lattosio, il filetto di merluzzo è pertinente nella dieta per la celiachia e per l'intolleranza allo zucchero del latte. L'abbondanza di purine lo rende invece poco adatto – soprattutto in porzioni considerevoli – nel regime nutrizionale per l'iperuricemia di grave entità – con attacchi gottosi – e in quello per la calcolosi o litiasi renale da acido urico. Ben conservato non ha alcuna controindicazione per l'intolleranza all'istamina. La massiccia presenza di fenilalanina ne preclude un uso significativo nel regime alimentare contro la fenilchetonuria.

Le vitamine del gruppo B hanno una funzione principalmente coenzimatica; ecco perché il filetto di merluzzo può essere considerato una buona fonte di nutrienti che supportano le funzioni cellulari di tutti i tessuti. La vitamina D invece, è determinante per il metabolismo osseo e per il sistema immunitario. Nota: ricordiamo che le fonti alimentari di vitamina D sono molto rare.