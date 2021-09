Il fico d'India (Opuntia ficus-indica L.) è un vegetale che appartiene alla famiglia delle Cactaceae, la stessa del cactus e di altre piante succulente. Il fico d'India è quindi una pianta grassa, che può superare i 3 metri d'altezza e che produce frutti commestibili molto gustosi. Le recenti scoperte, poi, hanno dimostrato quanto sia sostenibile la sua coltivazione, e quanto sia versatile nel consumo alimentare, apportando notevoli benefici per la salute dell'organismo.

Una coltivazione sostenibile

I segmenti del fusto/fusti sono detti cladodi (di forma ellissoidale ed appiattita) e svolgono tutti i processi vitali come la fotosintesi clorofilliana solitamente affidati alle foglie; da essi si differenziano i fiori ed i frutti del fico d'India. Oltre a presentare un numero variabile di spine, in base alle necessità specifiche, i cladodi possono dar luogo a vere e proprie radici in grado di attecchire rapidamente nel terreno. Non a caso, il metodo più semplice per coltivare un fico d'India non è quello della semina, bensì di piantare direttamente un cladode (con una pala) nella terra umida, che radicherà in brevissimo tempo.

La sua coltivazione, molto praticata in Sud America, siprattutto in Perù, è sostenibile: la pianta del fico d'India è in grado di assorbire poca acqua che la mantiene umida a lungo. Abbondante irrigazione, infatti, finirebbe per farla marcire. Una coltura che ben sopporta l'arsura e le temperature estreme. Caratteristiche, queste, che la rendono uno dei 50 alimenti del futuro, nell'ottica di regimi alimentari sempre più sostenibili. Non solo, la sua coltivazione è in grado di ridurre l'emissione di anidride carbonica nell'atmosfera.