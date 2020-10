Fibre Viscose e Non Viscose: Cosa e Quali Sono?

Nota Bene : la dicitura fibre viscose e non viscose NON è sinonimo di solubili e insolubili . Da alcune ricerche si è osservato che la solubilità delle fibre non rappresenta sempre un valido criterio di predizione della capacità di gelificare, quindi del loro potenziale effetto metabolico; ciò nonostante, i termini fibre solubili e fibre insolubili sono ancora largamente diffusi tra i professionisti dell'alimentazione e della nutrizione umana.

Nonostante tutti i tipi di fibra alimentare vengano comunemente raggruppati sotto il termine univoco di "fibre", gli specialisti hanno definito con maggior accuratezza DUE sottogruppi che le distinguono in base alle proprietà chimiche e al conseguente effetto metabolico che rivestono; si tratta delle fibre VISCOSE e delle fibre NON VISCOSE.

Fibre viscose e non viscose: a cosa servono?

Le fibre viscose e le fibre non viscose possiedono diverse caratteristiche comuni; ad esempio, entrambi i tipi di fibra alimentare:

Prevengono e curano la stipsi intestinale; Intervengono positivamente sulla prevenzione della malattia diverticolare; Intervengono positivamente sulla prevenzione dell'accumulo di scorie tossiche e cancerogene (anche se la correlazione tra fibra alimentare e cancro del colon retto non è ancora ben definita).

D'altro canto, le diverse fibre hanno proprietà chimico-fisiche differenti. Quelle viscose si caratterizzano per una notevole solubilità; esse, diluite in acqua, formano un vero e proprio gel, mentre quelle non viscose rimangono intatte e (previo fermentazione batterica nel colon) favoriscono la produzione di gas intestinali.

L'aspetto più interessante relativo all'apporto di fibre viscose e non viscose è stato portato in evidenza da uno studio randomizzato del NIH-AARP - Diet and Health Study , condotto su soggetti in età geriatrica; tale ricerca ha dimostrato che: "il campione di anziani caratterizzato da una dieta con maggior introito di fibre (sia viscose, sia non viscose) vanta un indice di mortalità del 22% INFERIORE rispetto a quello con un regime alimentare povero di componenti fibrose".

Le fibre viscose e quelle non viscose (in quantità che si attestano sui 30 g/die) preservano lo stato di salute dell'essere umano e prevengono l'insorgenza di alcune malattie, soprattutto nella terza età.