Fette biscottate integrali nella dieta

Le fette biscottate integrali si prestano alla maggior parte dei regimi alimentari. La ricchezza in fibre, se ben supportata da una corretta idratazione, può contribuire ad un maggior senso di sazietà. Tuttavia, a causa della densità energetica, del carico glicemico, dell'indice glicemico-insulinico più che considerevoli – nonostante siano inferiori a quelli delle fette biscottate da farina bianca – e dell'inaspettata presenza di lipidi, in caso di sovrappeso è fondamentale non esagerare con la porzione e la frequenza di consumo.

Inoltre, anche se il carico e l'indice glicemico-insulinico non sono elevati come nelle fette biscottate semplici, risultano comunque significativi e controindicati nella dieta del diabetico tipo 2 e dell'ipertrigliceridemico.

Le fette biscottate integrali non sono una fonte proteica completa. Il valore biologico, di media entità – non contiene tutti gli amminoacidi essenziali per l'uomo nelle giuste quantità e proporzioni – richiede d'essere compensato assumendo fonti alimentari che contengono i cosiddetti amminoacidi limitanti. Tra queste – da assumere non necessariamente nello stesso pasto – possiamo includere tutti gli alimenti di origine animale, certe leguminose o altri semi e alghe marine.

Il profilo lipidico delle fette biscottate è molto variabile. Questo dipende soprattutto dal tipo di farina utilizzata, se bianca arricchita con crusca o effettivamente integrale – contenente cioè anche il germe del seme – e dal tipo di grassi utilizzati nell'impasto e per la doratura. In linea generale, possiamo affermare che le fette biscottate di attuale produzione abbiano un profilo lipidico adeguato – assenza di colesterolo e prevalenza degli acidi grassi insaturi sui saturi, con frazione dei polinsaturi di buona entità – anche per chi soffre di ipercolesterolemia.

L'abbondanza di fibre promuove la salute intestinale, eludendo-curando la stipsi, agendo positivamente sulla prevenzione di certe forme tumorali del colon retto, contribuendo a prevenire la formazione delle emorroidi, delle ragadi anali, dei prolassi, della diverticolosi e della diverticolite.

La ricchezza in ferro, anche se non biodisponibile, fa delle fette biscottate integrali un alimento preferibile rispetto a tanti altri della stessa categoria e più poveri del minerale. Non possono comunque sostituire le fonti alimentari elitarie come la carne, il pesce e le uova – necessarie a prevenire-curare l'anemia sideropenica, più frequente nelle donne fertili, nelle gravide ecc. Il buon contenuto di potassio e magnesio aiuta a coprire il fabbisogno nutrizionale specifico di questi minerali alcalinizzanti e necessari alla trasmissione del potenziale d'azione neuro-muscolare; nell'organismo diminuiscono con l'aumentare della sudorazione e con le perdite fecali-urinarie. Lo zinco è fondamentale per la costituzione degli enzimi antiossidanti e per mantenere la salute della tiroide.

Le vitamine del gruppo B svolgono il ruolo di coenzimi. Le fette biscottate non ne sono una fonte alimentare esclusiva ma partecipano al raggiungimento della razione raccomandata, supportando in parte l'efficienza di tutti i tessuti. La vitamina E è un potente antiossidante; la sua presenza nelle fette biscottate integrali è da attribuire alla presenza di germe di grano, all'utilizzo di oli di buona qualità o all'aggiunta come conservante.

Le fette biscottate integrali non si prestano alla dieta del celiaco. Se prive di latte e derivati, sono invece idonee alla terapia nutrizionale contro l'intolleranza al lattosio e l'allergia alle proteine del latte. Possono essere utilizzate nella dieta contro l'iperuricemia, l'intolleranza all'istamina e la fenilchetonuria.

Venendo considerate di buona digeribilità, le fette biscottate integrali sono talvolta consigliate nella terapia alimentare di chi soffre di disordini digestivi, ad esempio: acidità di stomaco, ernia iatale e malattia da reflusso gastroesofageo, gastrite e ulcera peptica gastrica o duodenale.

Sono tutte adatte alla filosofia vegetariana, mentre solo quelle prive di latte e derivati, uova e derivati e grassi di origine animale si prestano alla dieta vegana. La pertinenza ai regimi alimentari religiosi è da analizzare caso per caso, osservando la lista degli ingredienti.