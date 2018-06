Come sono fatte le fette biscottate dolci industriali?

Le fette biscottate dolci potrebbero essere paragonate al pane tostato prodotto con una ricetta ricca di maltosio – responsabile del sapore dolciastro.

Ingredienti delle fette biscottate dolci industriali

Gli ingredienti delle fette biscottate dolci commerciali sono: farina di grano tenero di tipo 00, olio vegetale – anche olio di palma – lievito di birra, zucchero – destrosio e/o saccarosio – estratto di malto d'orzo, farina di frumento "maltata" e sale. Nota: Eccezion fatta per quelle dietetiche, nonostante possano differire leggermente a seconda dell'azienda produttrice, le fette biscottate dolci hanno più o meno tutte la stessa ricetta.

Procedimento delle fette biscottate dolci industriali

Il procedimento è totalmente automatizzato. Dopo l'impasto, la lievitazione e la prima cottura del filone dal quale verranno ricavate le fette biscottate dolci, si applicano consecutivamente la tipica ungitura a spray – per conferire maggior doratura – e un trattamento termico di tostatura – per aumentare la croccantezza e la friabilità. Questi ultimi passaggi garantiscono una minor percentuale d'acqua e un maggior apporto lipidico, che contribuiscono a una maggior densità energetica e incrementano la digeribilità della mollica rispetto al pane tradizionale. Il processo si conclude con il packaging, che garantisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche e gustative delle fette biscottate dolci per un lungo periodo di tempo.

Come sono fatte le fette biscottate dolci casalinghe?

Le fette biscottate dolci si possono produrre anche a livello casalingo.

Ingredienti delle fette biscottate dolci casalinghe

Gli ingredienti delle fette biscottate dolci sono: farina di grano tenero tipo 00, burro, lievito di birra, zucchero da tavola, uova, latte, acqua e sale. Nota: per l'equivalente vegano, il latte, le uova e il burro possono essere sostituiti da altra acqua ed olio o margarina, ma il risultato non è sovrapponibile.

Procedimento delle fette biscottate dolci casalinghe

Il procedimento si svolge nel seguente modo: setacciare la farina e disporla a fontana. Sciogliere il lievito in poca acqua e unirlo alle farine con il resto dell'acqua assieme al latte, allo zucchero e alle uova. Impastare energicamente e, solo in un secondo momento, unire il sale ed il burro ammorbidito. Far lievitare fino a raggiungere il doppio del volume iniziale. Rompere la lievitazione stendendo l'impasto e poi arrotolandolo su sé stesso. Disporlo in uno stampo da pane in cassetta foderato con carta da forno e far lievitare nuovamente; spennellare superficialmente con uovo sbattuto o latte e infornare cuocendo – modalità statica – a 180°C per 40'. Sformare e lascia raffreddare. Tagliare il pane a fette di circa un centimetro e riporle quindi in una placca da forno. Cuocere nuovamente in forno ventilato a 130° per 45'; lasciar raffreddare e consumare.