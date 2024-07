Perché mangiare la feta?

Dal 2002, il termine "feta" è divenuto una Denominazione di Origine Protetta dell'Unione Europea . In base all'attuale normativa: "solo i formaggi prodotti in modo tradizionale ed in particolari aree della Grecia, a base di latte di pecora o di una miscela di pecora e di capra (fino al 30%), possono essere chiamati feta".

La feta che troviamo in commercio in Italia è prodotta soprattutto da latte pastorizzato , il che la rende idonea anche alla dieta della donna in gravidanza . Ad ogni modo, a scanso di equivoci, questa caratteristica dev'essere indicata sull' etichetta .

Abbastanza morbida ma compatta, è priva o con piccoli fori, priva di crosta e di colore bianco uniforme. A causa del metodo di conservazione, che prevede l'immersione in salamoia cagliata per circa 3 mesi, la feta ha un caratteristico colore bianco e un sapore acidulo. Una volta rimossa dal liquido di governo, assume una consistenza più compatta.

La feta è un formaggio fresco , prodotto esclusivamente da latte di pecora o, in alternativa, da latte di pecora e capra in proporzione 7:3, che affonda le proprie radici storiche nell'antica Grecia.

La feta viene servita anche cotta alla griglia , come farcitura dei panini , nelle frittate , o come alternativa ad altri formaggi in alcune ricette.

La feta è usata soprattutto come formaggio da tavola o come ingrediente delle insalatone (ad esempio quella greca) e dei dolci .

Al taglio, la feta produce sempre una quantità variabile di "trimma", che è molto utilizzata per le torte; non essendo commercializzabile, questo prodotto edule ma di scarto è generalmente ceduto gratuitamente su richiesta.

Per quel che riguarda le vitamine , la feta è ricca di riboflavina ( vitamina B2 ) e retinolo (vitamina A). Al contrario, in merito ai sali, abbondano soprattutto il calcio, il fosforo e il sodio; quest'ultimo costituisce un elemento sfavorevole, poiché il suo eccesso nella dieta è considerato un fattore di rischio per l'insorgenza o l'aggravamento dell' ipertensione arteriosa . La porzione media di feta, se utilizzata come pietanza, è di circa 100-150g (250kcal).

Le caratteristiche nutrizionali della feta sono varie. Anzitutto contiene poco lattosio , anche se in quantità misurabili; ciò la rende idonea all' alimentazione dei soggetti blandamente intolleranti, ma risulta controindicata nella dieta dell' intollerante severo .

La feta è un formaggio dalla digeribilità media , poiché la sua porzione lipidica risulta piuttosto rilevante . D'altro canto, presenta una densità energetica tra le meno elevate, grazie all' abbondante quantità d' acqua - nonostante sia conservata in salamoia (che tende a disidratare la cagliata), la feta è sottoposta comunque ad una disidratazione inferiore alla media dei prodotti caseari (anche per l'assenza di stagionatura)

Per il colesterolo alto, se non si è colpiti da una predisposizione genetica importante, è prima di tutto importante:

Tuttavia, ricordiamo che la colesterolemia risente di più fattori che riguardano sia la genetica, sia lo stile di vita - inteso non solo come dieta, ma anche come composizione corporea e abitudini di vita, sedentarie o attive.

Pure la concentrazione di colesterolo non è trascurabile. Dunque, in caso di ipercolesterolemia ( colesterolo alto ), mangiare feta ogni giorno non è consigliabile.

Nella feta, la ripartizione degli acidi grassi (anche se non citata nella tabella sovrastante) non è delle migliori, in quanto dovrebbe privilegiare quelli saturi . Essendo ricavata da latte intero , oltre alla percentuale, anche la quantità assoluta di questi ultimi risulta piuttosto importante.

Come si produce la feta?

Tradizionalmente (e legalmente, all'interno dell'UE), la feta dev'essere prodotta solo con latte intero di pecora o con una miscela di latte ovino e caprino (con al massimo il 30% di latte di capra).

Il latte può essere utilizzato crudo ma, ad oggi, la maggior parte dei produttori lo utilizza pastorizzato. Una volta freddo, a circa 35°C (95°F), viene aggiunto il caglio e viene lasciato coagulare per aggregazione delle caseine. La cagliata compattata viene poi segmentata e riposta in uno stampo speciale, o in una borsa di tela, per consentire al siero di sgocciolare.

Dopo varie ore, la cagliata è sufficientemente densa per essere tagliata e salata (la concentrazione di questi minerali aggiunti deve raggiungere circa il 3%). Il tutto viene poi collocato (in base al produttore e alla zona specifica della Grecia) in recipienti metallici o in botti di legno, e lasciato in infusione per diversi giorni.

Certificazioni

Dopo una lunga battaglia legale con la Danimarca, che per molti anni ha prodotto un formaggio omologo ma a base di latte vaccino sbiancato, recentemente alla feta greca è stata assegnata la Denominazione di Origine Protetta (DOP - ottobre 2002). Questa limita l'assegnazione del termine ai formaggi conservati in salamoia e prodotti esclusivamente da latte di pecora e capra fatti in Grecia.

Nel 2013, la Grecia ha raggiunto un accordo con il Canada, dove viene prodotto un alimento caseario il cui nome è stato mutato in "feta style", senza alcun riferimento alla Grecia.

Secondo la Commissione Europea, la biodiversità della terra associata alle razze speciali di pecore e capre greche è responsabile dell'aroma e del sapore tipici della feta originale. Ha concesso altri cinque anni alle varie nazioni per trovare un nuovo nome al loro formaggio o interromperne la produzione.

Per la decisione dell'Unione Europea, l'azienda casearia danese "Arla Foods" ha dovuto cambiare il nome dei suoi prodotti caseari bianchi in "Apetina".