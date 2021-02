Cos'è la fenilchetonuria La fenilchetonuria (P.K.U.) è una malattia metabolica ereditaria autosomica recessiva che colpisce 1 individuo ogni 10.000 e pare manifestarsi più nell'omozigosi rispetto agli eterozigoti. Appartentente al gruppo delle iperfenilalaninemie, la fenilchetonuria compromette significativamente il metabolismo della fenilalanina e in particolare la sua conversione in tirosina; la fenilchetonuria si riconosce dagli elevati livelli urinari di fenilalanina e di alcuni derivati (fenilpiruvato, fenilacetato, fenillattato e fenilacetilglutamina). La complicanza più grave della fenilchetonuria è costituita dal ritardo mentale .

Fenilalanina, tirosina e derivati La fenilalanina è un amminoacido essenziale e costituisce la maggior parte delle proteine alimentari; può essere convertita dall'enzima fenilalanina idrossilasi in tirosina (aggiungendo un gruppo idrossilico -OH). A sua volta, la tirosina è un amminoacido precursore per la sintesi di: L-DOPA (intermedio di sintesi della dopamina)

Epinefrina

Norepinefrina (tutti neurotrasmettitori).

Meccanismo della fenilchetonuria (P.K.U.) Come anticipato, nella fenilchetonuria, a causa di una o più (6 in tutto) mutazioni cromosomiche, l'espressione (quindi l'attività metabolica) della fenilalanina idrossilasi è pressoché nulla. Queste alterazioni possono essere di vario genere (dai cambiamenti "missense" ai difetti di "splicing" o anche "delezioni parziali") ma ciò che importa è che per questa inefficienza enzimatica i livelli di fenilalanina ematica (che normalmente sono di 1mg/100ml) nella fenilchetonuria DOMINANTE raggiungono facilmente quantità anche 50 volte superiori.

Funzionamento dell'enzima fenilalanina idrossilasi : Per produrre tirosina (+diidrobiopterina), la fenilalanina idrossilasi necessita di: fenilalanina, ossigeno e tetraidrobiopterina (una pteridina ridotta che funge da coofattore); la reazione è anche reversibile e la diidrobiopterina può essere riconvertita (grazie all'enzima diidropterina reduttasi) in tetraidrobiopterina.

Complicanze La fenilchetonuria può dare origine a complicanze più o meno severe in base alla gravità della manifestazione patologica e alla tempestività della diagnosi; essendo una patologia ereditaria, la fenilchetonuria si distingue in: Dominante, quindi caratterizzata da inattività COMPLETA dell'enzima fenilalanina idrossilasi

Recessiva, nella quale risulta attivo solo il 30% del patrimonio enzimatico totale. Le complicanze della fenilchetonuria sono imputabili, e direttamente proporzionali, all'accumulo metabolico di fenilalanina, dei suoi derivati e della ridotta sintesi di tirosina. Nella patologia, la fenilalanina in eccesso viene filtrata in maniera relativamente efficace dal rene che la riassorbe solo parzialmente eliminandola con le urine; tuttavia, la persistenza dei livelli di iper-fenilalaninemia determina una reazione metabolica di CONVERSIONE molecolare in acido fenilpiruvico e/o altri derivati più facili da drenare (fenilpiruvato, fenilacetato, fenillattato).

Ciò che complica la fenilchetonuria è la tossicità della fenilalanina, dell'acido fenilpiruvico e dei suoi derivati nei confronti del sistema nervoso centrale (SNC). Si tratta di molecole solubili nel liquido cerebrospinale, pertanto in grado di oltrepassare la barriera ematoencefalica; purtroppo, la loro presenza eccessiva in fase di sviluppo cerebrale determina inesorabilmente una forma di ritardo mentale.

NB. Le concentrazioni plasmatiche degli altri amminoacidi risultano blandamente ridotte, probabilmente a causa di feed-back nei confronti dell'assorbimento intestinale o del riassorbimento tubulare renale.

Il danno cerebrale, quale grave complicanza della fenilchetonuria, è causato dalla sottrazione degli altri amminoacidi essenziali nella proteosintesi, in particolare nella formazione dei poliribosomi, della mielina, della noradrenalina e serotonina. La fenilchetonuria - non visibile subito dopo la nascita ma dopo qualche anno - se non trattata, necessita il ricovero del bambino e risulta competamente irreversibile.

La fenilchetonuria, in stadio avanzato, può anche essere ben visibile ad occhio nudo; le alte concentrazioni di fenilalanina, inibendo l'enzima tirosinasi, compromettono significativamente la sintesi della melanina riducendo la pigmentazione della pelle e dei capelli; inoltre, l'accumulo di fenilacetato nei capelli e nella pelle conferisce ai fenilchetonurici un forte e sgradevole "odore di topo".