Farinata di ceci: proprietà nutrizionali e ricetta

La farinata di ceci (o fainà, in genovese) è un alimento tipico italiano, in particolare della regione Liguria. E' però diffusa anche in altri luoghi, spesso limitati a province o comuni di regioni talvolta molto lontane tra loro; alcuni esempi sono: Nizza, il livornese ed il pisano della Toscana, l'alessandrino del Piemonte, il sassarese della Sardegna ed il ferrarese dell'Emilia Romagna.

Proprietà Nutrizionali

La farinata di ceci è un alimento che può rientrare in varie categorie; quella più pertinente è senz'altro riferita ai sostitutivi del pane, ma non stona nemmeno tra i primi piatti e gli antipasti (in piccole porzioni).

Si tratta di un prodotto abbastanza energetico ma meno calorico del pane, grazie alla maggior capacità di assorbire acqua della farina di ceci rispetto a quella di frumento.

Le calorie provengono soprattutto dai lipidi, seguiti dai carboidrati ed infine dalle proteine. Le fibre risultano abbondanti ed il colesterolo assente.

Gli acidi grassi dei trigliceridi sono quelli tipici dell'olio extravergine di oliva, quindi soprattutto di natura monoinsatura. I glucidi paiono essenzialmente complessi, ovvero costituiti dall'amido dei ceci. Le proteine, quantitativamente abbastanza scarse, risultano a medio valore biologico.

Per quel che riguarda i sali minerali, la farinata di ceci si distingue per l'ottimo quantitativo di ferro; anche il potassio non delude. In merito alle vitamine, invece, non si osservano livelli degni di nota; sono comunque presenti varie molecole idrosolubili del gruppo B.

La farinata di ceci è adatta a qualunque regime alimentare, ma la sua porzione deve tenere conto dello stato nutrizionale soggettivo; essendo un prodotto mediamente calorico e di facile abuso, meglio contenerne l'utilizzo nelle persone affette da sovrappeso.

Non presenta controindicazioni per i soggetti con malattie del metabolismo, eccezion fatta per gli ipertesi che devono escludere il sale dalla ricetta ed evitare di aggiungerlo a fine cottura.

E' concessa agli intolleranti al lattosio ed al glutine, e risulta idonea al regime alimentare vegetariano o vegano.

La porzione media di farinata di ceci classica (come primo piatto) è di circa 200-250g (320-400kcal).

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche nutrizionali della Farinata di Ceci in versione "dietetica", consultare la video-ricetta di Alice: Farinata di Ceci (Con Poco Olio).