Farina Integrale: proprietà nutrizionali. E' migliore? Differenze con quella bianca

Nel frumento, così come nella segale - ma contrariamente al riso , all' avena ed al farro - i tegumenti esterni ed il germe non rimangono naturalmente attaccati alla cariosside e vengono separati durante la trebbiatura. Al contrario, negli altri cereali , le glumelle e l' embrione aderiscono saldamente e, per un'eventuale raffinazione, vanno esclusi con un processo detto sbramatura.

La farina NON integrale è anche detta farina bianca; questa, a seconda della destinazione commerciale, oltre ad essere privata della pula o lolla (crusca), può essere sottoposta a sbiancamento con additivi alimentari (agenti sbiancanti ). D'altro canto, questi processi di raffinazione tendono a sacrificare una o più componenti nutrizionali dell'alimento. Per tentare di ripristinare (almeno in parte) le caratteristiche chimiche originarie, è possibile miscelare le farine bianche con quelle integrali .

La farina integrale dovrebbe essere ricavata dalla macinazione o schiacciamento del seme di grano intero ; tuttavia, per questioni tecniche, spesso viene ottenuta dai chicchi raffinati e successivamente addizionata in crusca .

La farina integrale ha una consistenza polverosa ed è finalizzata alla miscelazione con ingredienti liquidi e/o grassi ( acqua , olio o uova ), per dare luogo a moltissimi impasti di origine tipicamente mediterranea (come il pane e la pasta ).

Per i soggetti sedentari , la sostituzione della farina raffinata con farina integrale rappresenta un elemento preventivo verso il sovrappeso e le malattie metaboliche, tra cui il diabete mellito tipo 2 e l'ipertrigliceridemia. La farina integrale contiene glutine e non si presta alla dieta contro la celiachia .

Buona anche la percentuale di acidi grassi polinsaturi , anche se la farina integrale non è certo l'alimento più indicato per raggiungere la razione raccomandata di questi nutrienti nella dieta (apportati soprattutto da semi oleosi , prodotti della pesca , oli ecc).

La farina integrale contiene anche una frazione di proteine, tuttavia a medio valore biologico. Queste, che non hanno un profilo di amminoacidi completo per l'uomo, possono essere completate associandole a quelle contenute nei legumi .

La farina integrale è quindi più nutriente di quella bianca, anche se quest'ultima può essere arricchita nuovamente di certi nutrienti ( micronutrienti ); il processo è chiamato fortificazione e, in alcune giurisdizioni, viene imposto dalla legge Tuttavia, la farina bianca fortificata non contiene le stesse componenti nutrizionali e gli stessi nutrienti ( macronutrienti ) della crusca e del germe di grano , soprattutto per quel che riguarda le fibre, le proteine ed i grassi.

Conservazione e irrancidimento

La farina integrale ha una shelf-life (conservazione) più breve rispetto a quella bianca.

L'agente responsabile di questa caratteristica negativa è la frazione lipidica prevalente (acidi grassi dei trigliceridi), che irrancidisce facilmente (ossidazione e perossidazione) a causa della presenza di: ossigeno, luce, acqua, pH acido, temperature alte o medie e certi microorganismi.

A dire il vero, non tutti gli acidi grassi hanno le stesse caratteristiche chimico-fisiche; ce ne sono di più o meno resistenti alle alte temperature, alla luce, all'ossigeno ecc. Purtroppo, quelli della farina integrale, contenuti prevalentemente nel germe o embrione del seme, sono considerati tra i più delicati in natura. Biologicamente, gli acidi grassi vengono protetti da alcuni elementi chiamati antiossidanti. Ne esistono di moltissimi tipi ed ognuno interviene in maniera differente; quelli più importanti sono probabilmente i tocoferoli o tocotrienoli, ovvero la vit E. Questa agisce "sacrificandosi" per mantenere intatte le catene degli acidi grassi, ragion per cui è il primo nutriente ad essere annientato con l'irrancidimento. Il processo somiglia vagamente all'invecchiamento dei tessuti, ragion per cui la vitamina E è anche considerata uno tra i più potenti antiossidanti e molecole anti invecchiamento ad oggi conosciuti.

Gli acidi grassi della farina integrale sono chimicamente definiti polinsaturi ed alcuni di essi vengono considerati essenziali per l'uomo (ovvero, l'organismo non è in grado di produrli autonomamente). Il "pregio nutrizionale" della farina integrale è quindi inversamente proporzionale alla sua conservazione e, nonostante la presenza significativa di tocoferoli, la tendenza a deteriorarsi rimane molto elevata.

Per garantire un buon contenuto di tocotrienoli ed acidi grassi essenziali nella farina integrale, è quindi necessario rispettare i seguenti requisiti di conservazione: bassa temperatura, assenza di luce, chiusura ermetica (meglio se parzialmente sottovuoto), bassa umidità, assenza di contaminazione con altri prodotti ed assenza di cariche microbiche significative.