La farina di riso è un derivato del noto cereale, dalle innumerevoli applicazioni gastronomiche; più precisamente si tratta di una polvere ottenuta dalla macinazione dei frutti della Oryza sativa (Famiglia Poaceae, Genere Oryza, Specie O. Sativa). Questi frutti, che a dire il vero sono veri e propri semi, se finalizzati alla produzione della farina di riso raffinata subiscono alcuni processi di prelievo e lavorazione così riassumibili: raccolta (per mietitura), pulitura, sbramatura e sbiancatura (se il riso fosse destinato al commercio in forma integra proseguirebbe ulteriormente il ciclo di lavorazione). Anche la farina di riso, come quella di frumento, può essere di diversi tipi: semola bianca di riso, semola integrale di riso, farina bianca di riso e farina integrale di riso.

Nonostante possano apparire molto simili, la farina di riso e l'amido di riso NON costituiscono lo stesso prodotto. E' pur vero che la farina di riso raffinata possiede una composizione tendenzialmente amidacea, con un bassissimo apporto di proteine, lipidi e fibre; tuttavia, l'amido di riso è ottenuto mediante un'ulteriore scomposizione della polvere, la quale - al fine di aumentarne la capacità addensante e la solubilità - scorpora ed elimina tutte le parti nutrizionali che NON costituiscono carboidrati.

Nella cultura occidentale, rispetto a quella di frumento, la farina di riso ha un impiego gastronomico decisamente limitato anche se, grazie alla sua "purezza" dal glutine (proteina responsabile di un'intolleranza alimentare piuttosto severa e in forte espansione), è sempre più utilizzato nella composizione degli alimenti detti gluten-free (senza glutine). Al contrario, in oriente, la farina di riso rappresenta un capostipite del regime alimentare locale e va a comporre alcune ricette tradizionali come i dolcetti mochi e gli spaghetti di riso giapponesi.

La farina di riso si presta all'impasto: dei primi piatti, di alcuni dolci lievitati con lievito CHIMICO, di alcuni biscotti e del pane NON lievitato; è apprezzabile nell'infarinatura dei fritti e come addensate per alcune zuppe, salse di accompagnamento o budini.