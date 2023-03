Farina di piselli: nutrizione e uso in cucina

I piselli sono alimenti di origine vegetale appartenenti al gruppo dei legumi. Vengono prodotti dalla pianta Pisum sativum, comunemente detta pisello, di cui costituiscono i semi; questa pianta erbacea annuale appartiene alla famiglia delle Fabacee (altrimenti detta Papilionacee o Leguminose), la stessa dei fagioli, dei lupini, delle fave, dei ceci, delle arachidi, delle lenticchie e delle cicerchie, nonché del tamarindo e del carrubo.

La pianta dei piselli è erbacea, a ciclo annuale, autoctona del bacino del Mediterraneo. Di piselli ne esistono molte varietà ma, in linea generale, si tratta di vegetali che maturano il baccello (contenitore dei semi) in corrispondenza della stagione estiva (giugno e luglio).

Per quel che concerne il profilo merceologico, i piselli vengono commercializzati in diverse forme: freschi, ancora nel baccello, freschi ma già sgranati (raramente), surgelati, secchi, farina di piselli, in barattolo (salamoia) e all'interno di preparazioni miste tipo condimenti per insalatone, sughi pronti, sott'oli ecc. La maggior parte delle varietà di pisello offre una porzione commestibile limitata ai semi maturi; tuttavia, può essere consumato (cotto) anche il baccello piccolo ed acerbo (similmente alle taccole). Alcune persone gradiscono anche i piselli freschi e crudi, ma la loro digeribilità e la disponibilità nutrizionale risultano più limitate.

Dal punto di vista nutrizionale, i piselli sono classificati come legumi, pertanto appartengono al IV gruppo fondamentale degli alimenti. Apportano amido, proteine a medio valore biologico, molta fibra, una discreta porzione di sali minerali e vitamine; non mancano gli antiossidanti e altre molecole utili.

Con l'avvento degli stili alimentari "alternativi", molte preparazioni a base di cereali (come la panificazione o la produzione di carne vegetale) sono state arricchite con la farina di legumi. Quella di piselli, in particolare, risulta ampiamente utilizzata e rientra in moltissime ricette di tipo vegano per il compenso del valore biologico proteico.