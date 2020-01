Tapioca e Farina di Manioca o Yuca o Cassava

Manioca o Yuca o Cassava

La manioca appartiene alla famiglia delle Euphorbiaceae, Genere Manihot, Specie esculenta; la nomenclatura binomiale della Manioca (anche detta yuca o cassava) è Manihot esculenta.

Si tratta di un tubero simile ad una patata, ma ancor più somigliante ad una radice tuberosa (come la batata, volgarmente conosciuta come patata dolce o patata americana). La porzione commestibile è rappresentata dal tubero stesso, ricchissimo di amido, quindi di energia.

La cassava è un'importante fonte alimentare per chi popola le sue zone di origine, ovvero l'America centrale; ad oggi, grazie alla notevole redditività e alle scarse necessità colturali, la yuca è ampiamente diffusa anche nel continente africano ed in Asia.

La manioca può essere consumata in diversi modi ma viene prevalentemente sottoposta a cottura. In virtù delle sue caratteristiche chimiche, con il tubero si producono anche la farina e la fecola (o meglio, le fecole), sottili e di colore bianco o giallino.

ATTENZIONE! Non esiste un solo tipo di yuca; ne esistono alcune varietà, dette "amare", contenenti alcuni principi tossici (manihotossina, termolabile); queste piante, per essere rese commestibili, necessitano di passaggi intermedi di lavorazione o della cottura.

Le ricette tradizionali a base di manioca sono purea e frittura, ma viene inserita anche in preparazioni miste, panificata come farina o perle (NON lievitata) ecc.

A livello industriale, la farina di cassava è impiegata come addensante e per la produzione di glucosio, di alcol etilico e di birra.