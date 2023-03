Farina di ceci: proprietà nutrizionali e uso in cucina

Mentre rappresenta una fonte alimentare primaria in India, in Italia il cece non è particolarmente diffuso e il suo sutilizzo si concentra nel meridione e in Liguria.

La pianta dei ceci è particolarmente resistente alla siccità. Viene coltivata sia in climi temperati che in ambenti quasi aridi; la semina avviene in inverno . La pianta dei ceci non tollera i terreni compatti e quelli troppo irrigati o ristagnanti; necessita di buone concentrazioni di fosforo e meno di azoto . Teme soprattutto gli attacchi crittogamici da ruggine e antracosi.

La pianta del cece si diversifica in varietà botaniche differenti, che producono semi di forme, dimensioni e colori diversi. In Italia, la varietà più famosa e consumata è quella cosiddetta "europea".

Storia e uso in cucina

Le primissime testimonianze archeologiche della coltivazione di Cicer arietinum derivano dall'Iraq e risalgono all'antichissima età del bronzo (3.500-1.200 a.C.). Dopodiché, la coltivazione del cece si diffuse in Egitto e nell'Impero Romano. Attualmente, i ceci e la farina ottenuta sono consumati principalmente in India e in Pakistan.

La farina di ceci è il frutto della macinazione particolarmente fine dei semi secchi di Cicer arietinum anche se, in genere, le varietà coinvolte NON sono le stesse destinate al consumo intero. Infatti, per la farina di ceci vengono macinate prevalentemente le varietà orientali o d'oltreoceano; tale predilezione non ha motivi legati alle caratteristiche chimiche del seme, ma è il frutto di ragionamenti commerciali ed economici. Quelli esteri, per numerose ragioni (resa per ettaro, superfici da coltivare, costo della manodopera, valutazione della moneta ecc.), sono infatti ceci tendenzialmente più economici, pertanto si prestano maggiormente alla macinazione.

Una piccolissima fetta di produzione è invece imputabile alla polverizzazione dei ceci italiani (varietà europea) che, in genere, sono prodotti con il disciplinare di agricoltura biologica e macinati "a pietra"; ovviamente, il costo di questi ultimi è notevolmente superiore (intorno ai 5€/kg).

La farina di ceci più diffusa è di tipo raffinato, poiché alla macinazione si aggiunge la componente del setaccio.

La farina di ceci è largamente utilizzata in Liguria, dove la farinata viene considerata una specialità tipica locale. Si tratta di una specie di "frittella" molto bassa, impastata solamente con farina di ceci, acqua, sale e olio d'oliva; la farinata si cuoce, in genere, nel forno a legna, ma talvolta viene cotta in padella.

La farina di ceci è utilizzata anche per la produzione della panissa, altra specialità culinaria ligure: questa torta di ceci viene ricoperta di cipolle.

La farina di ceci è anche impiegata per ricette di cucina più ricercata, come: vellutata di ceci con mazzancolle, pane di ceci ecc. Non mancano i piatti etnici, ad es. le falafel e l'hummus. Sono inoltre reperibili decine di ricette vegane: frittate, pinzini, gnocchi, burger ecc., e infine moltissime formule per la dieta del celiaco (focacce, la pasta fresca già menzionata ecc.).