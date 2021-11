Farina di Castagne: proprietà e usi in cucina

Le castagne sono tipiche della stagione autunnale e si possono consumare in diversi modi. Uno dei più versatili è sotto forma di farina.

Cos’è la farina di castagne Conosciuta anche come farina dolce, quella di castagne è una farina ottenuta essicando e macinando finemente le castagne e ha un sapore immediatamente riconoscibile perché dolciastro ma abbastanza delicato e mai eccessivo. Il suo apporto calorico è piuttosto elevato, e proprio per questo in passato veniva usata come fonte di sostentamento per molti popoli. Oggi è solitamente bandita a chi segue un regime alimentare ipocalorico o a persone con diabete, anche perché il suo utilizzo primario è come base di dolci, soprattutto della tradizione popolare come il castagnaccio. Priva di glutine, è adatta però all'alimentazione degli intolleranti e dei celiaci e a chi solitamente ha lo stomaco delicato, visto che è estremamente digeribile.

Come si produce La produzione della farina farina di castagne è un processo che si compone di diversi step. Solitamente la raccolta dei frutti avviene nel mese di ottobre o gli ultimi giorni di settembre e dopo questo momento le castagne vengono estratte dai loro involucri e messe in grandi balle di juta pronte per l'essiccazione. Il procedimento per ottenere la farina di castagne è molto simile a quello necessario per quelle di mandorle o ceci e prevede che ogni frutto venga macinato ed essiccato per circa 30-40 giorni, così da eliminare completamente l'umidità e renderlo completamente disidratato. Successivamente le castagne sono sottoposte a battitura, tostatura e macinatura. Questi infatti gli ultimi step necessari per ottenere la farina, la cui consistenza è soffice e quasi impalpabile e il colore spazia dal nocciola chiaro all'avorio, a seconda del grado di affinamento. Oltre a questa versione classica che è quella più diffusa, esistono alcune varianti realizzate con tecniche più artigianali che mantengono la farina meno raffinata e le conferiscono un leggero retrogusto di fumo, dato dal fatto che prima della macinazione le castagne vengano arrostite.

Proprietà della farina di castagne Nonostante l'alto livello calorico, la composizione della farina di castagne rende l'introduzione di ricette a base di questo elemento nella propria dieta piuttosto salutare. Tantissime infatti le sue proprietà, a partire dal grande contenuto di fibre, fondamentali per regolare la flora batterica e favorire la regolarità intestinale. Anche il sistema immunitario giova del consumo di farina di castagne, vista l'alta presenza di proteine, lipidi, vitamina C e del gruppo B; così come quello cardiovascolare essendo povera di colesterolo e ricca di sali minerali, questi ultimi fondamentali anche per regolare l'umore, garantire la salute e contrastare stanchezza e irritabilità Ferro e acido folico infine, sono molto utili per combattere l'anemia e supportare le donne in gravidanza.