Farina 00: Proprietà Nutrizionali e Uso in Cucina

Cos’è

La farina 00 è una polvere ricavata dalla macinatura dei semi di "grano tenero", più precisamente dell'endosperma amidaceo, di granulometria e abburattamento specifici (00).

In base alla legislazione italiana, il termine generico "farina", senza altre esplicitazioni, indica solo i derivati del Triticum aestivum (nomenclatura botanica binomiale del grano tenero). Altri sinonimi di quest'ultimo sono vulgare e sativum. Nota: Dal "grano duro" o Triticum durum non si ricavano farine bensì semole o semolati.

La farina 00 è quindi un derivato di lavorazione dei cereali. Contraddistinto da un'alta percentuale di carboidrati complessi (amido), medie quantità di fibre, vitamine tendenzialmente idrosolubili del gruppo B (tiamina, piridossina) e certi minerali (prevalentemente fosforo e ferro poco biodisponibile), questo prodotto è inquadrato nel III gruppo fondamentale degli alimenti. Rispetto alla materia prima di lavorazione (seme fresco ed intero di grano tenero), la farina 00 è tuttavia disidratata e privata della crusca (germe e componenti fibrose).

Farine e sfarinati sono ingredienti primari della cucina mediterranea. Contenendo glutine, un complesso proteico formato dai peptidi glutenina e gliadina (in presenza d'acqua), gli impasti a base di farina 00 si prestano a sviluppare la lievitazione, soprattutto naturale (con lievito di birra, lievito madre, pasta acida, biga). Sempre con la farina 00 si possono ottenere: alimenti simili al pane ma non lievitati, dolci - anche lievitati con lievito chimico – e pasta alimentare (fresca o secca, all'acqua o all'uovo). Inoltre, la farina 00 è utilissima per: confezionare pastella per frittura, infarinare gli alimenti prima di cuocerli per frittura o in padella, addensare sughi, fondi di cottura e dolci cremosi al cucchiaio, ecc.

Altri tipi di farine

Altri tipi di farine di cereali tra le più utilizzate sono: di mais (in Sud America), di segale e di orzo (in Europa Centrale), di riso (in Asia), di farro (in Medio Oriente, da dove provengono i frumenti) ecc.

Sono anche diffusi molti sfarinati ricavati da materie prime diverse; ad esempio: