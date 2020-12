Farina 0: Proprietà Nutrizionali e Uso in Cucina

Cos’è

Cos'è la farina 0?

La farina 0 è una sostanza polverosa, con livello di granulometria e abburattamento specifici (0), ricavata dalla macinazione dei semi di "grano tenero".

Secondo quanto specificato dalla legislazione italiana, il nome generico "farina", senza altre precisazioni, si riferisce esclusivamente ai derivati del Triticum aestivum (nomenclatura botanica binomiale del grano tenero). Altri sinonimi dell'aestivum sono vulgare o sativum. Nota: Quelle di "grano duro" o Triticum durum non sono farine bensì semole o semolati.

La farina 0 è quindi un derivato dei cereali. Caratterizzato da un'elevata percentuale di carboidrati complessi (amido), quantità medie di fibre, vitamine prevalentemente idrosolubili del gruppo B (tiamina, piridossina) e alcuni minerali (prevalentemente fosforo e ferro poco biodisponibile), questo sfarinato è inquadrato nel III gruppo fondamentale degli alimenti. Rispetto alla materia prima di lavorazione, la farina 0 è tuttavia impoverita dell'acqua e della crusca (germe e componenti fibrose).

Le farine di grano tenero, così come gli sfarinati di grano duro, sono ingredienti fondamentali della cucina mediterranea. Contenendo glutine, un complesso proteico formato dai peptidi glutenina e gliadina (in presenza d'acqua), gli impasti a base di farina 0 sono ottimi per le ricette che richiedono lievitazione naturale (con lievito di birra, lievito madre, pasta acida, biga). Con lo stesso ingrediente si possono confezionare prodotti simili al pane ma non lievitati, dolci lievitati con lievito chimico, pasta alimentare (fresca o secca, all'acqua o all'uovo), fritture o cotture in padella che necessitano l'infarinatura o la pastella, sughi e fondi di cottura "legati" (addensati), dolci cremosi al cucchiaio ecc.

Altre farine di cereali molto utilizzate sono: di mais (in America Meridionale), di segale (in Europa Centrale), di riso (in Asia), di orzo, di farro ecc. Sono anche diffusi: