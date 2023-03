Fagioli Bianchi - Fagioli Cannellini

I fagioli bianchi sono semi amidacei che appartengono al IV gruppo fondamentale degli alimenti , essendo una sorgente nutrizionale di carboidrati complessi, fibre, sali minerali e vitamine specifici. I cannellini sono leguminose tipiche italiane ampiamente utilizzate nella cucina tradizionale, soprattutto della regione Toscana e del centro Italia in genere. Freschi, congelati , secchi e lessati o conservati in barattolo, rappresentano un ingrediente diffusissimo per i primi piatti e per i contorni.

Proprietà Nutrizionali

Caratteristiche nutrizionali dei fagioli bianchi

Come anticipato, i fagioli bianchi sono prodotti di origine vegetale appartenenti al IV gruppo fondamentale degli alimenti.

Apporto energetico

Hanno un apporto calorico variabile a seconda dello stato di conservazione. Freschi crudi o cucinati forniscono una concentrazione energetica di media entità. Generalmente, le calorie totali di questi fagioli sono inferiori ai cereali raffinati e più simili a quelle degli altri semi amidacei ricchi di fibre. Il contenuto energetico è fornito principalmente dai carboidrati, seguiti dalle proteine e da una piccola quantità di lipidi.

I glucidi sono prevalentemente complessi (amido), i peptidi a medio valore biologico e i lipidi insaturi. Contrariamente a quelle dei cereali, queste proteine sono ricche di lisina e povere di amminoacidi solforati.

Le fibre sono abbondanti e il colesterolo è assente.

Micronutrienti

Per quel che concerne i sali minerali, sono maggiormente presenti il potassio, il ferro, il fosforo, il manganese, il calcio, lo zinco ed il selenio. In merito alle vitamine, invece, si notano buone concentrazioni di alcune idrosolubili appartenenti al gruppo B come la tiamina B1, la niacina PP, l'acido pantotenico B5 e la piridossina B6. E' presente anche una discreta concentrazione di lecitine, di fitosteroli e di altri antiossidanti polifenolici.

I fagioli bianchi sono privi di glutine, di lattosio e di istamina, ma le loro proteine possono essere responsabili di allergia specifica.

Fattori antinutrizionali

Questi legumi contengono fattori antinutrizionali come acido fitico, ossalico e inibitori delle proteasi. I primi due sono responsabili della chelazione di certi minerali importanti, mentre il terzo gruppo compromette la digestione e l'assorbimento delle proteine. Per eliminare queste sostanze è necessario cucinare accuratamente l'alimento (i semi essiccati perdono gran parte dei fitati e degli ossalati durante l'ammollo).

Da segnalare anche il contenuto di fasina, un composto tossico ma anch'esso termolabile, verso il quale i bambini sono piuttosto sensibili. E' quindi necessario evitare che i più giovani mangino fagioli bianchi crudi.

Nella dieta

I fagioli cannellini si prestano alla maggior parte dei regimi alimentari. Non hanno controindicazioni per l'obesità e le patologie del metabolismo; al contrario, grazie ai modesti carico e indice glicemico (in parte grazie all'abbondanza di fibre), sono ideali nelle dieta contro il sovrappeso, il diabete mellito tipo 2 e l'ipertrigliceridemia.

La presenza di lecitine, fitosteroli e altri polifenoli, insieme all'abbondanza di fibre, agiscono positivamente sul metabolismo lipidico, riducendo l'assorbimento intestinale di acidi grassi e di colesterolo, e migliorando il profilo della colesterolemia.

Se ne sconsigliano grosse quantità nella dieta contro i calcoli renali da acido ossalico e contro la diarrea o in caso di malassorbimento.

I fagioli bianchi prevengono e combattono efficacemente la stipsi. Non hanno controindicazioni nelle diete vegetariane, vegane e di tipo religioso (kosher, musulmana, induista ecc). Tuttavia, non essendo commestibili da crudi, devono essere evitati nella dieta crudista.

La porzione media di fagioli bianchi secchi, usati come primo piatto, è di 100 g (circa 280 kcal). Quella di fagioli bianchi freschi crudi, congelati o lessati in barattolo è circa 3 volte superiore.