La pianta di azuki è una leguminosa a ciclo annuale, originaria dell'Asia orientale e dell'Himalaya, dove in primis venne coltivata incrociandola con altre Specie; i primi reperti archeologici sono stati portati alla luce presso Ruin Awazu-Kotei (in Giappone) e riconducono al medio periodo Jōmon del 4000 a.C. La pianta di fagioli azuki più diffusa produce piccoli semi (lunghi circa mezzo centimetro) di color rosso uniforme, ma non mancano varietà color nero, bianco, grigio e screziato. I botanici ipotizzano che la progenitrice delle molte varietà di fagioli azuki sia la nipponensis.

I fagioli azuki (anche detti aduki o adzuki) sono i semi della pianta Vigna angularis. Il nome "azuki" è una traslitterazione del termine giapponese originario アズキ, ma esiste anche un sostantivo naturalizzato dal cinese detto "shōzu" (ovvero "piccolo fagiolo", in quanto per "grande fagiolo" si intende la soia ). In Cina, i fagioli azuki sono detti "xiǎodòu" (小豆) o "chìdòu" (赤豆 - o fagiolo rosso). In Gujarat (India) i fagioli azuki sono noti col nome di "chori".

Applicazioni Gastronomiche

Nella cucina orientale, i fagioli azuki sono consumati principalmente dolcificati con saccarosio (fagioli dolci). Vengono bolliti in acqua e zucchero per produrre un alimento conosciuto come "pasta di fagioli rossi", al quale talvolta si aggiungono ingredienti alternativi come, ad esempio, le castagne.

Alcune ricette cinesi molto famose a base di pasta di fagioli azuki sono il tangyuan, il zongzi, il mooncakes, il baozi e il gelato ghiacciato. In Giappone viene spesso utilizzata come ripieno nelle ricette dolci come anpan, Dorayaki, imagawayaki, Manju, Monaka, Anmitsu, taiyaki e Daifuku; non mancano i relativi prodotti da forno. Esistono anche una minestra brodosa a base di fagioli dolci detta "zuppa di azuki" ed una bevanda a base di semi germogliati (tè).

Curiosità

In Giappone, il riso con fagioli rossi (Sekihan) è considerato un piatto porta-fortuna. Nel 2009, la relativa sede giapponese ha commercializzato una "Pepsi" al gusto di fagioli azuki.

In Somalia, fagioli azuki, burro e zucchero rappresentano un piatto tradizionale detto "cambuulo".