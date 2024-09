Fa male mangiare le stesse cose ogni giorno?

La salute ne risente se si mangiano le stesse cose ogni giorno? Sì, mangiare la stessa cosa ogni giorno non è consigliato perché si rischia di non assumere tutti gli elementi essenziali di cui l'organismo ha bisogno per funzionare al meglio.

Perché si tende a non variare il menù giornaliero? Molte persone a causa dei numerosi impegni quotidiani non hanno tanto tempo da dedicare alla cucina, e molte altre non amano stare ai fornelli. Per questi e altri motivi si sta facendo sempre più largo l'abitudine di mangiare ogni giorno la stessa cosa, spesso facile da preparare e con la quale si è già presa dimestichezza. Inoltre, per alcuni attenersi allo stesso menù può essere legato al rispetto di un regime alimentare ipocalorico fai da te, che contempla il conteggio delle calorie e che quindi molte persone trovano più facile gestire tramite i medesimi piatti ogni giorno. Infine, il desiderio di mangiare sempre gli stessi cibi ogni giorno può derivare da problemi psicologici o disturbi alimentari.

Cosa comporta per la salute fisica? Danneggia il microbioma intestinale

Può portare a carenze nutrizionali Mangiare la stessa cosa tutti i giorni è sicuramente un'opzione facile e più sbrigativa rispetto a dover pensare ad ogni pasto cosa portare in tavola. Tuttavia non sarebbe del tutto salutare, anche se ciò che si sceglie di consumare è sano. A risentirne potrebbe essere prima di tutti il microbioma intestinale perché i batteri nell'intestino amano ricevere una varietà di cibi e nutrienti per garantire un equilibrio, difficile se non si varia il menù. Attenersi sempre allo stesso menù può anche aumentare le probabilità di non assumere affatto o non abbastanza determinati nutrienti essenziali perché non è detto che ciò che si sceglie una volta contenga tutto quello di cui l'organismo ha bisogno per mantenersi in salute. Questo aumenta le probabilità di sviluppare carenze nutrizionali e problemi di salute come anemia, osteoporosi e altro, a seconda dei cibi che si scelgono. Anche se quelli che si mangiano ogni giorno sono ricchi di minerali e vitamine, ripetere costantemente la loro assunzione non fornirebbe una sufficiente diversità di nutrienti.

Cosa comporta per la salute mentale? Mangiare la stessa cosa ogni giorno può non solo sembrare monotono, ma anche essere il segno di un problema di salute mentale latente o della volontà di affidarsi a un rituale per tenere a bada condizioni di forte stress, ansia o disagio psicologico. Inoltre, scegliere ripetutamente pasti identici può essere un sintomo di alimentazione disordinata, da non confondere con un disturbo del comportamento alimentare ma che se portata avanti potrebbe degenerare proprio in qualche forma di DCA, in soggetti predisposti. Ciò ovviamente non significa che chi mangia ogni giorno le stesse cose sia destinato a sviluppare un disturbo del comportamento alimentare, ma semplicemente che si tratta di una potenziale spia da non sottovalutare.