Per alcuni è ancora uno sconosciuto, per altri è il migliore alleato per affrontare le fatiche della giornata, con una coccola sana, nutriente e al 100 per cento naturale. Stiamo parlando del l'estrattore di succo a freddo , un elettrodomestico la cui storia è in realtà antica – è infatti stato inventato nel 1934 – ma che, solo da qualche anno, è ritornato in prima linea, nei bar, nei locali e nelle case.

L'estrattore di succo a freddo, quindi, ha tanti vantaggi: permette di bere una bevanda fresca, nutriente, fatta con i migliori ingredienti e al 100 per cento naturale. Unico svantaggio? Che il succo va consumato subito, poiché essendo totalmente naturale e fatto in casa, non passa per la cosiddetta fase di pastorizzazione .

In altre parole l'estrattore di succo consente di estrarre il succo dalla frutte e dalle verdure , separando la polpa e le fibre vegetali . A differenza delle tradizionali centrifughe, gli estrattori operano a basse velocità e a freddo, preservando così un maggior numero di nutrienti e enzimi vitali presenti nell'alimento. Questo processo ci restituisce dei succhi più densi e nutrienti, ideali per la dieta sana e bilanciata tipica dello sportivo.

Questo strumento, sempre più venduto, ha la particolarità di lavorare a basse temperature , con non oltre 160 rotazioni al minuto, estraendo lentamente il succo della frutta o della verdura scelta, scartando la buccia e la polpa, senza far perdere alla frutta o verdura le sue proprietà.

Estrattori di succo a confronto

AMZCHEF Estrattore Frutta e Verdura

Questo estrattore di succo AMZCHEF è dotato di una coclea a 7 stadi migliorata che consente una velocità estremamente elevata del succo, è dotato di un filtro in acciaio inox a maglia fitta e fine, che separa adeguatamente il succo dalla polpa. La coclea della centrifuga frutta gira ad una velocità da 90 a 110 volte al minuto. Dal punto di vista scientifico, la bassa velocità è un fattore molto importante per evitare la perdita nutrizionale del succo, perché un estrattore lento non ossida i nutrienti del succo a causa dell'accumulo di calore.

Kenwood JMP601SI PureJuice Estrattore di Succo a Freddo

Kenwood propone "Pure Juice", un estrattore di succo a bassa velocità (Slow Juicer), composto da un corpo in plastica color silver, un motore della potenza di 150W, un accessorio per fare il sorbetto, una caraffa per raccogliere il succo, una vaschetta raccogli polpa e un filtro aggiuntivo per ottenere un ducco più denso. L'estrattore di succo "Pure Juice" di Kenwood è inoltre dotato di un pratico sistema antigoccia, di un tasto per la pulizia e di uno spazzolino.

Juilist Centrifuga Frutta e Verdura

Uno dei più venduti su Amazon: è dotato di un motore da 600W di potenza e di lame affilate per uso alimentare, è in grado di estrarre il succo facendo girare rapidamente la polpa in soli 8 secondi, rendendo l'efficienza più veloce del 20% rispetto agli altri estrattore frutta e verdura. Molto silenzioso. Dotato di uno scivolo per alimenti a bocca larga da 3 pollici per spremere pezzi grandi. Con design antigoccia, pratico per la massima pulizia. Con doppia velocità: una con rotazione da 12.000 RPM. a 15.000 RPM. per frutti morbidi, l'altra con una rotazione da 15.000 RPM. a 18.000 RPM. per frutti duri, come mele, carote e sedano.

Moulinex ZU150810 Estrattore di Succo a Freddo

Dotato di un'ampia apertura di 85 mm che permette di inserire grandi pezzi di frutta e verdura e con funzione automatica EasyClean per una facile pulizia, questo estrattore ha un pulsante per velocità e funzione inversa. Il prodotto è molto versatile grazie al filtro per gelati e coulis in dotazione. Risultati perfetti grazie alla tecnologia spremitura a freddo. Tantissime le recensioni positive. In dotazione esce anche il bicchiere da viaggio per portare il succo ovunque.

H.Koenig Estrattore di succo verticale

Questo estrattore spreme e pressa invece di spezzettare la frutta e verdura. La sua tecnologia di pressione dolce a velocità lenta ed eliche senza lama garantisce una qualità di succo con il massimo apporto nutrizionale e con un minimo di spreco. Offre un supplemento del 30% di succo rispetto ad una centrifuga tradizionale. Con design e corpo in acciaio inox, è dotato di una spazzola per la pulizia, una caraffa per il succo, contenitore per la polpa e un pressatore.

Imetec Succovivo Pro 2000 Estrattore di Succo Professionale a Freddo

Questo è un estrattore di succo professionale: la coclea, con una rotazione di 48 giri al minuto, garantisce un'estrazione ottimale di succhi di alta qualità. Inoltre, la possibilità di invertire il senso di rotazione permette di ridurre gli sprechi e massimizzare il rendimento dei prodotti.

In dotazione tre filtri per preparare non solo succhi, ma anche latti vegetali e sorbetti (c'è anche un filtro beauty per la preparazione di maschere di bellezza!). Le componenti sono lavabili a mano.