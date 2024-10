Esistono cibi che non andrebbero cotti in friggitrice ad aria?

Ci sono cibi che non si dovrebbero cuocere con la friggitrice ad aria? La friggitrice ad aria è presente in molte case e viene utilizzata sempre più frequentemente perché è poco ingombrante e facile da usare. Alcuni tipi di formaggi, ortaggi, cereali e altro però non sarebbero del tutto adatti ad essere cotti o riscaldati con questo elettrodomestico.

Quali sono? Formaggi freschi

Verdure a foglia larga

Grani o cereali secchi

Erbe fresche

Alimenti con pastella liquida

Pop corn

Bistecche molto grandi o spesse

Cosa succede ai formaggi freschi? Formaggi freschi come ad esempio stracchino, ricotta o mozzarella possono essere inseriti nella friggitrice ad aria senza pericolo di danni per la salute ma siccome tendono a sciogliersi completamente farlo non è consigliato visto che si trasformano in una colata unica di formaggio molto difficile da recuperare. Senza contare che la friggitrice ad aria si sporca tantissimo e pulirla potrebbe diventare un'impresa.

Cosa succede alle verdure a foglia larga? La cottura delle verdure a foglia larga come gli spinaci deve essere delicata e costante, cosa che non avviene in friggitrice ad aria, dove rischiano di seccarsi o bruciare.

Cosa succede a grani, cereali secchi e pane? Cibi come quinoa, riso o farro richiedono l'assorbimento di acqua o brodo per cuocere correttamente, quindi metterli nella friggitrice ad aria non è la soluzione ottimale. Anche scaldarli già cotti è sconsigliato perché, sempre per mancanza di liquidi, tendono a seccarsi molto. Anche il pane se scaldato in una friggitrice ad aria potrebbe diventare molto duro.

Cosa succede alle erbe fresche? Anche se è regolabile, il flusso d'aria che si sprigiona dentro la friggitrice ad aria è molto caldo ed erbe fresche come prezzemolo o basilico rischiano di bruciare molto velocemente. Per questo se si vogliono aggiungere per aromatizzare le pietanze che si preparano in questo elettrodomestico, meglio farlo a fine cottura.

Cosa succede agli alimenti con pastella liquida? Anche se in rete si trovano molte ricette che suggeriscono di cuocere i cibi come verdure o altro ricoperti di pastella liquida in friggitrice ad aria, farlo potrebbe non essere una buona idea perché se non sospesa in olio ma appoggiata al cestello, la pastella tende a scivolare verso il basso, invece che a rimanere sulle pietanze.

Cosa succede ai pop corn? Nonostante sostituire la cottura tradizionale dei pop corn con quella nella friggitrice ad aria possa sembrare una soluzione salutare, il risultato potrebbe non essere ottimale perché i chicchi di mais non scoppiano correttamente, visto che l'elettrodomestico non raggiunge una temperatura uniforme e sufficientemente costante.