Esempio di paleodieta

Cos'è la paleodieta e in cosa consiste

La paleodieta è una filosofia alimentare che si ispira al regime nutrizionale degli uomini vissuti prima dell'agricoltura e dall'allevamento, circa 10.000 anni fa (durante il Paleolitico).

La paleodieta non è un metodo accettato dalla comunità scientifica contemporanea, che reputa il sistema ingiustificato, non equilibrato, scarsamente applicabile e "potenzialmente" nocivo per i soggetti con patologie o suscettibilità individuali.

Sappiamo infatti che la dieta paleo apporta quantità percentuali molto elevate di proteine (carne bianca, pesce povero, uova) e grassi (oltre a quelli dei cibi animali menzionati, anche dalla frutta a guscio). I carboidrati, invece, sono presenti in modestissime quantità ed esclusivamente forniti dalle verdure - la frutta dolce è, contrariamente a quanto molti pensano, scarsamente presente nella paleodiea, e legata indissolubilmente alla stagionalità.

Ciò determina una consistente attivazione della neoglucogenesi (produzione di glucosio dagli amminoacidi e dal glicerolo) e un'altrettanto significativo reclutamento della vita chetogenetica (sempre da amminoacidi, o come residuo dell'utilizzo incompleto degli acidi grassi).

Se per la maggior parte delle persone un massiccio impegno epatico (per la sintesi di glucosio ex-novo, e per la produzione di chetoacidi) non costituisce un problema, per i soggetti "fragili" o "suscettibili" invece, ciò può costituire un rischio non indifferente per la salute.

I chetoni vengono normalmente espulsi soprattutto con le urine, a discapito di considerevoli quantità d'acqua, ragione per la quale - con l'obbiettivo di prevenire la chetosi e la disidratazione - solitamente è sufficiente bere più del normale.

Anche l'apporto di colesterolo non è da sottovalutare, anche se ad oggi si reputa più importante mantenere un opportuno rapporto tra gli acidi grassi presenti nella dieta - con vantaggio di quelli insaturi, rispetto ai saturi.

La paleodieta, in definitiva, abolisce latte e derivati, cereali, tuberi,leguminose e grassi da condimento, e non assicura le razioni raccomandate di alcuni principi nutrizionali (soprattutto carboidrati).

Pertanto, non è in grado di supportare efficacemente le attività sportive di tipo aerobico, ed è assolutamente sconsigliata in caso di gravidanza, allattamento, patologie renali ed epatiche, diabete ecc.