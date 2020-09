Esempio Dieta Vegetariana

Le seguenti indicazioni hanno scopo esclusivamente informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali come medico, nutrizionista o dietista, il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari personalizzate .

La dieta vegetariana esclude l'utilizzo di carne e pesce (inclusi molluschi e crostacei ) ma consente l'impiego di alimenti di "derivazione animale" come le uova , il latte , i formaggi e il miele . Per questo motivo, la dieta vegetariana è anche detta latto-ovo vegetariana mentre, pur essendo molto simile, si differenzia ulteriormente la dieta latto-vegetariana che vieta pure il consumo di uova e le sue singole componenti ( albume -tuorlo).

Pregi e Difetti

La dieta vegetariana è "apparentemente" una dieta sana; d'altro canto, prevedendo il consumo di uova e formaggi (i 2 prodotti di origine animale che contengono più colesterolo e grassi saturi), potrebbe risultare anch'essa oltremodo ricca di lipidi di origine animale e, analogamente a un regime dietetico tradizionale, indurre scompensi della lipemia.

Tuttavia, nel caso in cui il consumo di uova e formaggi prediligesse o si limitasse ad: albumi, formaggi leggeri e ricotte da latte parzialmente scremato, la dieta vegetariana potrebbe rappresentare un vero e proprio toccasana per la cura di alcune patologie metaboliche come l'ipercolesterolemia e l'ipertensione, mentre (a parer mio) potrebbe risultare maggiormente problematica nel trattamento del Diabete Mellito tipo 2 e per l'obesità (a causa del grosso volume di carboidrati, quindi di calorie, ingeriti per mezzo dei cereali e relativi derivati). La dieta vegetariana costituisce un regime alimentare ricchissimo di antiossidanti, pro-vitamine A (β-carotene), vitamina C, acido folico, potassio, magnesio, fitosteroli e fibra alimentare; inoltre, la dieta vegetariana ha un PRAL decisamente favorevole. D'altro canto, apporta una notevole quantità di elementi anti-nutrizionali (acido ossalico, fitati in genere, tannini ecc. che chelano soprattutto ferro e calcio, ma anche zinco e selenio), fruttosio quale zucchero semplice, ed è scarsa di ferro più biodisponibile, vit. B12 e vit. D.

In ultimo, poiché di modesta entità, lo scarso apporto proteico; esso, che si manifesta in maniera più rilevante nel veganismo e relative varianti, nella dieta vegetariana si complica solo nel caso in cui vengano trascurate le porzioni di uova e formaggi. Tuttavia, questi alimenti potrebbero essere sottoposti a riduzione quantitativa per un eventuale eccesso di grassi saturi e/o colesterolo (con o senza la presenza di patologie annesse); in tal caso, difficilmente la quantità e/o il valore biologico delle proteine alimentari risulteranno sufficienti al mantenimento dello stato ottimale di salute.

Nota: la dieta vegetariana dello sportivo deve essere calcolata minuziosamente per ottemperare a tutti i fabbisogni nutrizionali del caso, facendo uso, se necessario, di integratori alimentari.