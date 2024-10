Cosa mangiare per diminuire i trigliceridi?

Le seguenti indicazioni hanno scopo esclusivamente informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali come medico, nutrizionista o dietista, il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari personalizzate.

Nota : Il vino viene momentaneamente abolito per verificare il reale impatto dell'alcol sull' ipercolesterolemia del soggetto in analisi.

L'unico integratore utile alla riduzione dei trigliceridi alti nel sangue è quello a base di acidi grassi essenziali ω3 EPA e DHA (meglio se derivante dall' Olio di Krill ). Ovviamente, l'utilizzo di questo genere di prodotto SENZA un corretto intervento nutrizionale e di attività fisica motoria non avrebbe alcun effetto terapeutico RISOLUTIVO, anche se l'efficacia del trattamento andrebbe opportunamente valutata in base all'entità dell'ipertrigliceridemia inizialmente riscontrata. Supponendo un regime alimentare di per sé equilibrato, la dose raccomandabile di acidi grassi essenziali ω‰3 EPA e DHA potrebbe essere di 1-2,5g al dì.

Approfondimento: trigliceridi alti o ipertrigliceridemia

I trigliceridi alti nel sangue possono aumentare la probabilità di cardiopatia ischemica; tutte le dislipidemie, in particolare se coesistenti, favoriscono la produzione di placche aterosclerotiche MA il rischio complessivo è il risultato dell'interazione anche di tutti gli altri fattori metabolici, alimentari e motori.

I trigliceridi possono essere definiti alti quando superano i 200mg/dl nel plasma, a DIGIUNO; quest'ultimo requisito è fondamentale in quanto, nelle ore post-prandiali, parte delle molecole energetiche (soprattutto il glucosio e l'alcol, ma anche gli amminoacidi) viene convertita in trigliceridi successivamente inglobati nelle VLDL, che vengono poi distribuite per tutto il tessuto adiposo corporeo. Misurando i trigliceridi nel sangue di un soggetto sano dopo un pasto, si evidenzierebbero valori alti di trigliceridi che, d'altro canto, non rifletterebbero in maniera veritiera la condizione metabolica del soggetto.

I trigliceridi alti a digiuno sono provocati, aggravati o correlati a:

Per contro, i trigliceridi alti possono essere ridotti da un buon apporto di acidi grassi polinsaturi essenziali del tipo ω3 e anche da un corretto apporto di fibra alimentare, componente nutrizionale frequentemente trascurata da chi soffre di ipertrigliceridemia dovuta all'alimentazione.