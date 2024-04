Premessa Le seguenti indicazioni hanno scopo ESCLUSIVAMENTE informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali come medico, nutrizionista o dietista, il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari PERSONALIZZATE.

Integratori utili alla malattia da reflusso gastro-esofageo Non ci sono veri e propri integratori utili a prevenire o curare la malattia da reflusso gastro-esofageo; d'altro canto, considerando che la terapia farmacologica è costituita prevalentemente da inibitori della secrezione gastrica, il soggetto affetto da MRGE potrebbe giovare dei prodotti erboristici utili in caso di gastrite.