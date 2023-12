Esempio dieta per aumentare la massa muscolare

La dieta per aumentare la massa muscolare non è descritta o analizzata da alcun organo ufficiale di competenza dietetica o nutrizionale.

Le seguenti indicazioni hanno scopo esclusivamente informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali come medico, nutrizionista o dietista, il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari personalizzate.

Dieta per la massa

La dieta per la massa è un regime alimentare che, se associato ad uno specifico allenamento con i sovraccarichi, può facilitare l'aumento della massa muscolare inteso come ipertrofia (non iperplasia) o aumento della sezione trasversa del muscolo.

La dieta per la massa è generalmente ipercalorica e segue una ripartizione nutrizionale differente in base al metodo che si intende utilizzare; anche la suddivisione delle calorie nei vari pasti è un aspetto che, in questo genere di alimentazione, può avere una certa rilevanza.

Ciò detto, l'efficacia del metodo dipende molto - oltre che dall'allenamento e dalla soggettività - anche dallo stato nutrizionale al momento dell'inizio. Dopo un taglio calorico consistente ad esempio, oppure con un pregresso di squilibrio tra i macronutrienti, anche una normocalorica equilibrata può esercitare un effetto positivo sul trofismo muscolare.

La dieta per la massa deve possedere alcuni requisiti essenziali che di seguito andrò a riportare:

Prima di tutto, ha senso farla solo se la massa grassa non oltrepassa il 12% circa (quantomeno negli uomini) - questo per due ragioni; la prima è che una body fat eccessiva riduce la sensibilità muscolare all'insulina (che peggiorerà la compartimentazione dei nutrienti in dieta ipercalorica), la seconda è che, essendo impossibile crescere di sola massa magra, si corre il rischio di ingrassare eccessivamente e dover applicare tagli calorici troppo consistenti in seguito (pregiudicando, quindi, anche il precedente guadagno di massa magra); Salubrità ed equilibrio nutrizionale - è fondamentale che si introducano tutte le vitamine, i minerali, l'acqua e le fibre; Apporto energetico superiore al fabbisogno normale - per chi si approccia per la prima volta a questi protocolli, è consigliabile iniziare con un semplice + 10% delle calorie, oppure con un +100 kcal / + 500 kcal. Chi invece ha già un bagaglio d'esperienza non trascurabile, può adottare sistemi più avanzati come l'incremento progressivo delle calorie a step di 7-10 giorni (è consigliabile annotarsi le variazioni di peso, di composizione corporea e di prestanza in allenamento, in modo da possedere una base dalla quale iniziare al protocollo successivo); Durata relativa, non standardizzabile. Questo perché la dieta per la massa andrebbe interrotta nel momento in cui la massa grassa aumenta eccessivamente, o comunque quando il surplus calorico va a ridurre la sensibilità insulinica - momento in cui è palese che l'aumento di peso diventi principalmente a carico dell'adipe, anche se inizialmente non era così. Tanto maggiori sono le calorie in più, tanto breve sarà la fase ipercalorica. Un eccesso di sole 100 kcal/die, ad esempio, può essere protratto anche per dei mesi. Un eccesso di 500 kcal/die, invece, avrà un'efficacia molto più breve; Il surplus calorico sarà principalmente a carico dei glucidi (carboidrati); Apporto proteico" adeguato", in genere più basso rispetto alle fasi di ipocalorica - a tal proposito, esistono correnti di pensiero diverse; la popolazione dei sollevatori di pesi e dei bodybuilding si divide tra chi mantiene un apporto proteico medio e chi, invece, sceglie di aumentarlo comunque ai massimi livelli di tollerabilità; Apporto lipidico inferiore, sicuramente in termini percentuali, ma quasi sempre anche in termini assoluti - aumentando l'azione insulinica, bisogna necessariamente tenere sotto controllo l'azione di deposito adiposo per evitare di aumentare troppo la massa grassa. Anche in questo caso, tuttavia, possiamo trovare delle eccezioni. Nel senso che alcuni soggetti lamentano una maggior tendenza ad "appannarsi" aumentando i carboidrati anziché i grassi; ma, come sempre, di solito la verità "sta nel mezzo"; Frazionamento intelligente dei pasti - dando più importanza al post-workout.

Nota: la tollerabilità, in determinate casistiche, può variare molto a seconda della persona. Alcuni soggetti, infatti, possono mal tollerare apporti calorici più elevati, carichi glicemici importanti o apporti proteici consistenti (anche se sotto il limite inferiore "medio" stabilito per l'eccesso).

Dal punto di vista pratico e applicativo, le scelte alimentari sono le stesse di una buona e sana alimentazione.

Nelle diete con altissimi apporti calorici, per ciò che concerne i grassi, è consigliabile utilizzare il metodo di stima in grammi per chilo di peso (g/kg), sfruttando un coefficiente di 0,5 per gli uomini e 0,8 per le donne. In generale, meglio non scendere sotto i 30-35 g/die per gli uomini e 40-60 g/die per le donne - onde evitare carenze di vitamine liposolubili e squilibri ormonali dell'asse steroideo sessuale.

Stesso discorso per le proteine, che potranno rimanere approssimativamente tra 1,6 g/kg e 1,8 g/kg.