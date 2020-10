Esempio Dieta per l'Osteoporosi

Le seguenti indicazioni hanno scopo esclusivamente informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali come medico, nutrizionista o dietista, il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari personalizzate.

Integratori Utili Per l'osteoporosi vengono prescritti più farmaci che integratori; a dire il vero, escludendo la terapia estro-progestinica sostitutiva, gli altri prodotti idonei alla prevenzione/moderazione di questa patologia sono essenzialmente a base di: calcio biodisponibile e vit. D nella sua forma più attiva. In questo caso, ciò che differenzia i suddetti farmaci dai più comuni integratori, è semplicemente la concentrazione ed il dosaggio. Mentre l'abuso di un integratore "difficilmente" comporta un rischio per la salute (con tutte le differenze legate alla molecola e al dosaggio), eccedere con i farmaci per l'osteoporosi "potrebbe" più facilmente determinare degli effetti collaterali degni di nota.