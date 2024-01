Esempio dieta contro l'obesità

Le seguenti indicazioni hanno scopo esclusivamente informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali come medico, nutrizionista o dietista, il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari personalizzate.

Il disturbo del comportamento alimentare (DCA) più frequentemente associato all'abuso nutrizionale è il Binge Eating Disorder ( BED - sindrome da alimentazione compulsiva), ma non è ancora ben noto quale sia la correlazione tra le 2 patologie; è stato ipotizzato che si tratti di due reciproci fattori di rischio e che entrambi possano essere incentivati dall'insoddisfazione per la propria immagine corporea , da altri sintomi di natura psichiatrica (come quelli depressivi) ecc.

Fino a poco tempo fa, l'obesità sembrava colpire prevalentemente le popolazioni occidentali, poiché l'oriente in generale risultava economicamente meno sviluppato; tuttavia, com'era prevedibile, con l'avanzata economica di queste nazioni si è manifestata una sorta di "occidentalizzazione" alimentare e dello stile di vita, che sta (lentamente ma inesorabilmente) promuovendo l'epidemia dell'obesità anche in queste etnie.

Dieta per l'obesità

La dieta per l'obesità è un regime alimentare che favorisce la riduzione del peso e il ripristino dell'omeostasi metabolica ma che, in tutti i sensi, non incide mai negativamente sullo stato di salute dell'obeso.

La dieta per l'obesità deve risultare anzitutto educativa, ciò significa che, al termine della terapia, il soggetto deve sapere come mangiare per conservare la forma fisica; questa prerogativa esclude totalmente le diete estreme, quelle low-carb e le chetogeniche. Piuttosto, la dieta per l'obesità si fonda su alcuni principi etici e metodologici brevemente riassumibili in:

ed ancora: