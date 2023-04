Esempio Dieta in Menopausa

Le seguenti indicazioni hanno scopo ESCLUSIVAMENTE informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali come medico, nutrizionista o dietista, il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari PERSONALIZZATE.

Per menopausa si intende la perdita definitiva della fertilità nella donna adulta. E' un fenomeno fisiologico che insorge nella mezza età, in particolare tra i 45-55 anni.

In breve, la dieta per la menopausa deve avere le seguenti caratteristiche:

Esempio

Femmina in menopausa (ultima mestruazione persa oltre un anno prima). Non presenta sintomi significativi e non assume terapia ormonale farmacologica. Pratica un lavoro sedentario e svolge attività motoria in palestra 3 volte alla settimana.

Dieta IPOCALORICA -10%1 1885kcal Lipidi 25%2 52,3g 471,1kcal Protidi (≥0,75) ≤1,5g/kg 88,5g 354kcal Glucidi 56% 282,6g 1059,9kcal Colazione 15% 290kcal Spuntino 10% 188kcal Pranzo 35% 660kcal Spuntino 10% 188kcal Cena 30% 565kcal

1 La dieta per la menopausa non dev'essere troppo carente e deve fornire tutti i nutrienti necessari nelle giuste quantità. Per questo motivo, nonostante il sovrappeso, si è scelto di assegnare una dieta che promuova il dimagrimento più lentamente rispetto alla norma (-0% delle calorie invece che -30%).

2 L'apporto di grassi per una dieta dimagrante dovrebbe essere preferibilmente del 25% sulle calorie totali. Tuttavia i lipidi “buoni” esercitano un effetto terapeutico e preventivo contro molte patologie del ricambio (iperlipemia, ipertensione ecc). Per questo motivo si è scelto di raggiungere il 30% dell'energia complessiva prediligendo le fonti alimentari di miglior qualità.

GIORNO 1

Dalla traduzione nutrizionale del GIORNO 1 è possibile osservare alcuni valori chimici molto importanti:



Evidenziato in verde : sono i valori auspicabili dei nutrienti più utili in menopausa. Sono: acidi grassi insaturi, fibre, potassio, calcio, zinco, vitamina C e vitamina E. Hanno un effetto protettivo nei confronti delle patologie metaboliche e dell'osteoporosi



: sono i valori auspicabili dei nutrienti più utili in menopausa. Sono: acidi grassi insaturi, fibre, potassio, calcio, zinco, vitamina C e vitamina E. Hanno un effetto protettivo nei confronti delle patologie metaboliche e dell'osteoporosi Evidenziato in giallo : sono i nutrienti da non introdurre o da assumere in quantità limitate (senza eccedere). Sono le proteine, i grassi saturi, il colesterolo e l'alcol etilico.



: sono i nutrienti da non introdurre o da assumere in quantità limitate (senza eccedere). Sono le proteine, i grassi saturi, il colesterolo e l'alcol etilico. Evidenziato in rosso : sono i nutrienti che non raggiungono la quantità necessaria. Nell'esempio riportato, l'unico caso significativo è rappresentato dalla vitamina A (apporto recuperato dagli alimenti contenuti nelle giornate seguenti).



*In assenza di terapia ormonale sostitutiva, il fabbisogno di calcio è verosimilmente più elevato di 300mg/die (tot 1500mg/die).

GIORNO 2

GIORNO 3

GIORNO 4

Colazione Latte di vacca scremato 300g 1 tazza Fiocchi di avena 45g 9 cucchiai Spuntino Melograno, semi 150g QB Gallette di riso integrale non salata 24g 3 gallette Pranzo Polenta con i Funghi Polenta istantanea 90g Fughi misti, crudi o surgelati 100g Grana 5g 1 cucchiaino Ricotta e Valerianella Ricotta di vacca 60g Valerianella 50g Pane di frumento 60g 2 fette Olio extravergine di oliva totale 15g 3 cucchiaini Spuntino Melone invernale 250g QB Yogurt di latte scremato 125g 1 vasetto Cena Ceci Lessi Ceci in barattolo, scolati 100g Insalata di Mare Polpo, seppia, cozze sgusciate, gamberetti sgusciati 120g Sedano, carote, carciofini 200g Pane di frumento 60g 2 fette Olio extravergine di oliva totale 10g 2 cucchiaini

GIORNO 5

Colazione Latte di vacca scremato 300g 1 tazza Muesli con frutta disidratata e nocciole 45g 9 cucchiai Spuntino Pera 200g 1 pera Gallette di riso integrale non salata 24g 3 gallette Pranzo Pasta alle Melanzane Pasta di semola 90g Melanzane 100g Grana 5g 1 cucchiaino Tonno Sottolio e Radicchio Tonno sottolio, sgocciolato 56g 1 scatoletta da 80g scolata Radicchio rosso 50g Pane di frumento 60g 2 fette Olio extravergine di oliva totale 15g 3 cucchiaini Spuntino Uva 150g QB Yogurt di latte scremato 125g 1 vasetto Cena Edamame Semi di soia immaturi bolliti e senza sale 100g Fiocchi di Latte Magri e Pomodori Fiocchi di latte a ridotto contenuto di grassi 1% 100g 1 vasetto Pomodori 200g Pane di frumento 60g 2 fette Olio extravergine di oliva totale 10g 2 cucchiaini

GIORNO 6

Colazione Latte di vacca scremato 300g 1 tazza Corn Flakes 45g 9 cucchiai Spuntino Arancio 200g 1 arancio Gallette di riso integrale non salata 24g 3 gallette Pranzo Risotto alle Carote Riso bianco 90g Carote 100g Grana 5g 1 cucchiaino Frittata e Asparagi Uovo di gallina, intero 50g 1 uovo Uovo di gallina, albume 100g 4 albumi Asparagi 100g QB Pane di frumento 60g 2 fette Olio extravergine di oliva totale 15g 3 cucchiaini Spuntino Banana 150g 1 banana Yogurt di latte scremato 125g 1 vasetto Cena Fagioli Lessi Fagioli borlotti, freschi o surgelati 150g Petto di Tacchino e Peperoni alla Piastra Petto di tacchino 100g Peperoni 200g Pane di frumento 60g 2 fette Olio extravergine di oliva totale 10g 2 cucchiaini

GIORNO 7