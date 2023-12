Esempio dieta chetogenica Mayo

Le seguenti indicazioni hanno scopo esclusivamente informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali come medico, nutrizionista o dietista, il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari personalizzate.

Aspetti negativi della dieta Mayo

Ribadisco che la dieta Mayo non è equilibrata , pertanto rappresenta uno schema alimentare altamente sconsigliabile; ovviamente, se il requisito primario di una terapia dimagrante fosse l'effetto di riduzione ponderale, la dieta Mayo vanterebbe sicuramente un'ottima reputazione, ma non è così. Infatti, il primo obbiettivo della "dieta", qualunque essa sia, è quello di preservare lo stato di salute di chi la svolge e, ovviamente, non è questo il caso!

La dieta Mayo è estrema; in quanto tale, non può che arrecare un notevole livello di stress per l'organismo. Innanzitutto, la dieta Mayo non può essere applicata ai soggetti sportivi o anche semplicemente "attivi", poiché l'introito calorico e quello dei carboidrati risultano assolutamente insufficienti a sostenere qualunque tipo o livello di attività fisica e motoria. In secondo luogo, l'equilibrio dei macro e dei micronutrienti è pressoché inesistente ed il fatto che gli autori sconsigliano di protrarla oltre 14gg è da interpretare come un avvertimento. L'apporto di grassi animali (riconducibili alla quantità di uova e carne) è a dir poco preoccupante; in 14 giorni una persona che segue dieta Mayo potrebbe assumere quasi 10.000mg di colesterolo (il lipide che, se presente in eccesso nel sangue, risulta potenzialmente responsabile dei fenomeni aterogeni). A tal proposito, considerando che una buona fetta della popolazione obesa presenta almeno una forma di alterazione metabolica (correlata alla riduzione dell'aspettativa di vita), oserei affermare che la dieta Mayo non costituisce assolutamente la soluzione più idonea al dimagrimento. In ultimo, ma non meno importante, il potenziale depauperamento del tessuto muscolare; ciò accade nel tentativo dell'organismo di sopperire alle necessità energetiche quotidiane, quindi in seguito alla massiccia demolizione delle proteine tissutali per iper-attivazione della neoglucogenesi epatica, a sua volta finalizzata al mantenimento glicemico.