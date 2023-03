Esempio Dieta Iperproteica

Le seguenti indicazioni hanno scopo ESCLUSIVAMENTE informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali come medico, nutrizionista o dietista, il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari PERSONALIZZATE.

La dieta iperproteica è un regime alimentare che si basa sull'aumento straordinario delle proteine a discapito della frazione di carboidrati e dei grassi.

Il termine "iperproteico" è generico, poiché - considerando quanto citato dai LARN (Livelli di Assunzione Raccomandata Nutrienti per la popolazione italiana - SINU) - per il soggetto adulto, coefficienti proteici superiori a poco meno di 1,0 g/kg di peso sono già ECCESSIVI.

Ciò non toglie che, per motivazioni di vario genere (come lo sport intenso o il malassorbimento cronico), nel soggetto che non presenta patologie epatiche o renali, è possibile aumentare il coefficiente di proteine nella dieta e senza incorrere in alcun rischio per la salute.

Ad essere onesti, è decisamente raro che un regime alimentare (seppur calibrato) utilizzi valori proteici di circa 1,0 g/kg poiché, trattandosi di macronutrienti pressoché "ubiquitari" negli alimenti, il loro apporto deriva anche dalla somma dei peptidi a medio e basso valore biologico (legumi, cereali, ortaggi, funghi e frutta).

Per logica, il termine iperproteico "dovrebbe" essere associato a un regime alimentare che apporti oggettivamente livelli smisurati di proteine; valori di circa 1,5 g/kg di peso fisiologico desiderabile nell'adulto non "dovrebbero" essere considerati tali.

La dieta iperproteica è innocua nel soggetto sano, ma può determinare complicazioni anche molto gravi in chi presente alterazioni della funzionalità renale e/o epatica.

Salvo la stima della quota peptidica, non ci sono altre considerazioni essenziali in merito alla composizione della dieta iperproteica; ricordiamo solo che essa può essere utilizzata sia per il dimagrimento che, in associazione all'aumento dei carboidrati e dei grassi, per l'incremento della massa corporea.

La dieta iperproteica, se pure a basso contenuto di carboidrati, è da considerare potenzialmente chetogenica, quindi inadatta agli sportivi; questo sia perché i carboidrati sono necessari al supporto energetico, sia perché i corpi chetonici tendono ad aumentare la velocità di filtrazione renale, con conseguente maggiore tendenza alla disidratazione.