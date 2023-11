Le seguenti indicazioni hanno scopo ESCLUSIVAMENTE informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali come medico, nutrizionista o dietista, il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari PERSONALIZZATE.

Cause e trattamento Il Diabete Mellito Tipo 2 ha diverse cause eziologiche; le più diffuse riguardano lo stile di vita: alimentazione scorretta ed abuso di carboidrati, eccesso di massa grassa, scarsità di massa muscolare, sedentarietà; altre sono di tipo genetico, come l'alterazione strutturale dell'insulina o dei recettori periferici. Di sicuro, qualunque siano le cause, la terapia più efficace per il Diabete Mellito Tipo 2 è costituita da: Riduzione del sovrappeso/obesità

Riduzione dei carboidrati in eccesso e ripristino dell'equilibrio nutrizionale

Terapia motoria

Terapia farmacologica

Compenso degli altri dismetabolismi.