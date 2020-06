Esempio Dieta Chetogenica

Le seguenti indicazioni hanno scopo ESCLUSIVAMENTE informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali come medico, nutrizionista o dietista, il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari PERSONALIZZATE.

Perplessità sulla dieta chetogenica

Personalmente reputo la dieta chetogenica un metodo piuttosto estremo e non credo che la sua applicazione possa definirsi deontologicamente corretta; tuttavia, come molti clinici dimostrano, talvolta è necessario agire in maniera rapida sull'obesità per salvaguardare la salute del paziente critico. Dal canto mio, lascio ai medici la responsabilità di valutare ed applicare un regime dietetico del genere.

La dieta chetogenica PROTRATTA e SCOMPENSATA (come dicevamo sopra, in caso di malattia preesistente) può favorire la manifestazione di:

Sindrome detta “ keto flu ”, ovvero una condizione di disagio generalizzato provocata dallo squilibrio metabolico ancora non compensato appieno dall'organismo

”, ovvero una condizione di disagio generalizzato provocata dallo squilibrio metabolico ancora non compensato appieno dall'organismo Alterazioni dell'umore e astenia dall'attività fisica

Acidosi o comunque abbassamento del pH sanguigno

Affaticamento epatico (anche se non sempre misurabile nel soggetto sano)

Affaticamento renale (anche se non sempre misurabile nel soggetto sano)

Tendenza alla disidratazione sistemica

Malori di vario genere, come ipoglicemia e pressione bassa che possono esordire con un black-out

Ipovitaminosi, deficit salino e di fibra alimentare

Depauperamento del tessuto muscolare, soprattutto in caso di attività motoria.

Nota: E' curioso verificare come molti dei sintomi e dei segni clinici sopra citati siano comuni al marasma (malnutrizione generalizzata).