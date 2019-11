Premessa Le seguenti indicazioni hanno scopo ESCLUSIVAMENTE informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali come medico, nutrizionista o dietista, il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari PERSONALIZZATE.

Cellulite Cellulite: Cos'è e Caratteristiche La cellulite è un inestetismo che interessa il tessuto adiposo sottocutaneo. Nota anche come "pelle a buccia d'arancia" o più correttamente come "pannicolopatia edematofibrosclerotica", si manifesta come un'alterazione della regolarità cutanea superficiale di alcuni distretti corporei.

La cellulite è preponderante nelle donne rispetto agli uomini e segue una distribuzione prevalentemente ginoide; riconosce un'eziologia multifattoriale e può essere più o meno marcata. Gli elementi che predispongono all'insorgenza di questo inestetismo sono: tendenza individuale, alterazioni ormonali, sedentarietà, alimentazione non equilibrata e ricca di sostanze predisponenti ecc.

La cellulite ha un meccanismo d'azione multifattoriale, tendenzialmente ingravescente; si tratta di un'alterazione del circolo sanguigno capillare, il quale - NON irrorando sufficientemente i pannicoli adiposi - si associa alla rottura delle cellule adipose che riversano il proprio contenuto negli spazi interstiziali. Le difficoltà circolatorie e il potere osmotico delle molecole riversate negli interstizi promuovono la ritenzione di grosse quantità d'acqua che esteticamente si manifesta con la tristemente famosa pelle "a buccia d'arancia".

La cellulite può essere contrastata efficacemente SOLO se, tra le cause, spiccano prevalentemente variabili sulle quali è possibile intervenire, ovvero la dieta e l'attività fisica. Per quel che concerne la predisposizione individuale, ovviamente, il margine di miglioramento è sempre estremamente limitato; mentre in caso di alterazioni ormonali significative spesso (ma non sempre) una terapia finalizzata al ripristino dell'asse può conferire risultati soddisfacenti.

Integratori Utili Integratori Alimentari Utili nella Dieta per la Cellulite Gli integratori utili nella dieta per la cellulite sono prevalentemente quelli che contengono le molecole già menzionate. A livello teorico, NON dovrebbe essere necessario utilizzare alcun prodotto poiché, dando per scontata una dieta equilibrata (eccezion fatta per il potassio la cui integrazione è indispensabile in caso di sudorazione accentuata), tutti gli altri nutrienti dovrebbero essere già apportati in quantità soddisfacenti.

