Esempio Dieta a Zona

Le seguenti indicazioni hanno scopo ESCLUSIVAMENTE informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali come medico, nutrizionista o dietista, il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari PERSONALIZZATE.

Dieta a Zona

Cos'è la Dieta a Zona e Caratteristiche Principali

La dieta a zona è un protocollo alimentare (coniato dal biochimico americano Berry Sears) più simile ad una filosofia di vita che ad un semplice schema dietetico; il ricercatore, attraverso l'applicazione di questo regime alimentare, promette di ridurre il grasso in eccesso, annullare gli attacchi di fame e, al tempo stesso, garantire la piena efficienza fisica e mentale (anche durante la prestazione atletica).

Stando a quanto cita Sears, il cibo stesso rappresenta, se ben scelto e consumato, il più potente farmaco conosciuto dall'uomo.

I principi cardine della dieta a zona sono:

Controllo degli eicosanoidi (prostaglandine, prostacicline, trombossani, leucotrieni ecc.); alcuni di essi svolgono funzioni positive come il contrasto della risposta infiammatoria, il favore della vasodilatazione, la riduzione dell'aggregazione piastrinica, il pro-sviluppo immunitario ecc. Altri, correlati alle patologie contemporanee più diffuse, svolgono un ruolo "negativo", comportandosi come pro-infiammatori, favorendo l'aggregazione piastrinica, vaso-costringendo e deprimendo il sistema immunitario.

Controllo dell'ormone insulina: anabolico e ingrassante

Controllo dell'ormone glucagone: catabolico e responsabile della deplezione delle riserve di energia (zuccheri e grassi)

In definitiva, la dieta a zona deve essere calcolata utilizzando una ripartizione energetica che rispetti l'equilibrio degli eicosanoidi e degli ormoni insulina e glucagone; le percentuali dei macro-energetici sono:

Carboidrati 40%

Proteine 30%

Lipidi 30%

La dieta a zona prevede anche altre REGOLE FONDAMENTALI al raggiungimento della "zona di benessere psico-fisico", ovvero:

Tempo tra i pasti uguale o inferiore a 5 ore (in totale, 5 pasti/die)

Eliminazione degli alimenti che contengono carboidrati raffinati (sia semplici che complessi)

Prelievo dei carboidrati da frutta e verdura (solo fruttosio)

Per favorire la giusta risposta ormonale, ogni pasto o spuntino deve essere composto da tutti e 3 i macronutrienti energetici

La cena deve precedere il sonno di circa 2 ore; se il tempo risulta maggiore, meglio consumare un ulteriore spuntino prima del sonno.

L'unità di misura della dieta a zona riferita ai pasti è detta BLOCCO, opportunamente suddiviso in carboidrati, protidi e lipidi (40-30-30 dell'energia); essi, caratterizzandosi per un valore energetico differente l'uno dall'altro (CHO 3,75 kcal/g, proteine 4 kcal/g e lipidi 9 kcal/g) devono essere apportati in grammature differenti per fornire 1/3 di blocco ciascuno: CHO 9g + P 7g + L 3g = 1 BLOCCO.