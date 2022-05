Quando si intraprende un percorso finalizzato al dimagrimento, l'alimentazione svolge un ruolo determinante.

Nonostante spesso non le si consideri, grazie alle loro molteplici proprietà anche le erbe e le spezie che si utilizzano per cucinare possono essere d'aiuto, ovviamente se inserite all'interno di una dieta ipocalorica, affiancata a una regolare attività fisica. Ecco le più indicate.