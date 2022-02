L’Enset o falsa Banana: il super food sostenibile

Introduzione

Si tratta di una coltura molto simile alla banana, consumata quasi esclusivamente in Etiopia, e che fuori dai confini del Paese è poco nota o addirittura del tutto sconosciuta. L'Enset è una pianta che fa parte della famiglia delle Musaceae, nota anche come falso banano o pseudo-banana. Nonostante la sua somiglianza con quest'ultima, questa pianta non viene coltivata per i suoi frutti e fiori ma per le radici e il la polpa contenuta nello pseudostelo. Rappresenta una fonte di sostentamento notevole e una delle più importanti colture alimentari in Etiopia.

Si tratta di una pianta a foglie, con un'altezza che va da sei a dodici metri e un falso fusto (o pseudo fusto) formato dalle basi delle foglie. Le grandi foglie crescono a spirale; ciascuna raggiunge sei metri di lunghezza e un metro di larghezza. Le foglie sono di colore verde con una venatura centrale rosa o rossastra e un piccolo picciolo rosso. A differenza dei banani coltivati soprattutto per i frutti, e nonostante ne condivida in parte l'aspetto e alcune proprietà benefiche, l'Enset viene quindi coltivato per produrre prodotti commestibili, a seguito di fermentazione di parti del corpo vegetativo e non dei frutti.