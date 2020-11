L' alimentazione , un corretto stile di vita e l'assunzione di integratori specifici sono ad oggi i migliori alleati per affrontare in modo sano la malattia. Una dieta in cui si privilegiano determinati alimenti antinfiammatori svolge un ruolo fondamentale nel trattamento dell'endometriosi.

I quattro pilastri della dieta anti endometriosi

Oltre 3 milioni di donne in Italia soffrono di endometriosi. Un numero importante di casi che non trovano soluzione: attualmente, infatti, non esistono cure mediche o farmacologiche per l'endometriosi. L'unica via percorribile è quella di studiare un programma alimentare e di stile di vita ad hoc, allo scopo di ridurre i sintomi. Gli specialisti della Fondazione Italiana Endometriosi hanno messo a punto, da oltre 10 anni. un tipo di alimentazione che si basa su quattro pilastri:

Riduzione dell'assunzione di cibi estrogenici Aumento di cibi antiestrogenici Riduzione dei cibi proinfiammatori Aumento dei cibi antinfiammatori

Grazie a un'alimentazione controllata si riescono a ridurre gli ormoni nel sangue e l'infiammazione, di conseguenza, anche i dolori che nella maggior parte dei casi accompagnano l'endometriosi, raramente asintomatica. Si parla dunque di cibo terapeutico, benefico e fondamentale a lungo termine nella conduzione di una quotidianità, altrimenti difficile per via proprio del dolore.

Attenendosi ad alcune indicazioni specifiche nutrizionali, l'organismo saprà rispondere con maggior equilibrio, soprattutto a livello ormonale. Da preferire sono innanzitutto i cibi antinfiammatori e antiossidanti, come curcuma e zenzero.

L'obiettivo del piano dietetico è quello di migliorare la risposta insulinica e la sintomatologia globale dell'endometriosi, attraverso la combinazione di cibi liberi di ormoni, noti per essere la benzina che fa avanzare la patologia. È acclarato che un aumento nel consumo di fibre nella dieta quotidiana aiuta la digestione e il buon funzionamento dell'intestino e comporta una riduzione degli estrogeni che circolano nel sangue, con un minore impatto sui tessuti estrogeno-dipendenti.

Un eccesso di grassi saturi e zuccheri potrebbe stimolare anche l'attivazione dei mediatori dell'infiammazione, mentre un'adeguata distribuzione dei carboidrati nella dieta permette di mantenere la secrezione di insulina all'interno di range che favoriscono l'equilibrio ormonale. Fare attenzione poi ai disregolatori endocrini (presenti in alcuni cibi in scatola e nei pesticidi di frutta e verdura, da preferire sempre biologica), in grado di interferire sulla produzione degli estrogeni.