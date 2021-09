Gli effetti del consumo di formaggio alla sera

Lo sapevi che il formaggio Grana...

Latte e formaggi, essendo importantissime fonti alimentari di triptofano, calcio e vitamine B, sono ideali in un regime alimentare sano ed equlibrato, e favoriscono il risposo notturno. Il Grana Padano DOP, in particolare, è un concentrato di latte ma contiene meno grassi rispetto a quelli del latte intero con cui è prodotto, poiché viene scremato durante la sua lavorazione. Oltre a possedere ottime quantità di calcio e proteine ad alto valore biologico, tra cui il triptofano, questo formaggio è anche ricco di vitamine come la A, quelle del gruppo B (B2 e B12) e minerali con potere antiossidante come zinco e selenio. Bere un bicchiere di latte tiepido (scremato o parzialmente scremato) prima di coricarsi può conciliare il sonno senza appesantire lo stomaco.