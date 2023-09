I probiotici sono spesso correlati a notevoli benefici per l'organismo. Essendo, tuttavia, numerose le varietà e così tanti miliardi di batteri tra loro, potrebbe sorgere il dubbio in merito alla possibilità, nel peggiore dei casi, di una sovra assunzione o overdose di probiotici, con conseguenti effetti collaterali.

Eccesso di probiotici: è possibile?

Iniziamo col dire che un'overdose di probiotici è assai poco probaile. In un soggetto adulto sano, è infatti improbabile che si possa verificare una sovradosaggio o overdose di probiotici al punto da subire effetti collaterali pericolosi o addirittura letali. Nonostante l'assenza di rischio, gli specialisti ritengono che sia comunque importante assicurarsi di assumere la quantità specificata sull'etichetta.

Gli integratori probiotici contengono spesso da 1 a 10 miliardi di unità formanti colonie (le unità utilizzate per misurare i probiotici, ovvero CFU) in ciascuna dose. E alcuni prodotti contengono circa 50 miliardi di CFU o più, secondo l'ODS. Conteggi più elevati di CFU in un probiotico non sono necessariamente associati a maggiori benefici per la salute.