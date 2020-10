Eccesso di Antiossidanti: Fa Male?

Eccesso di Esogeni Gli antiossidanti esogeni assunti con la dieta sono molto utili a prevenire/ostacolare i processi di invecchiamento cellulare, la depressione del sistema immunitario e l'insorgenza di malattie o forme tumorali. Spesso gli antiossidanti esogeni nella dieta non sono sufficienti a coprire i fabbisogni del soggetto; in tal caso, è importante che venga aumentato il loro apporto tramite i così detti "alimenti antiossidanti" o gli integratori alimentari a base di antiossidanti... MA SE FOSSERO TROPPI? In generale, quando presenti nelle giuste concentrazioni, i radicali liberi sono fondamentali per l'omeostasi cellulare, poiché fungono da veri e propri messaggeri essenziali per il corretto metabolismo della cellula (giocano, per esempio, un ruolo fondamentale, nei processi di uccisione e digestione intracellulare dei patogeni da parte di macrofagi e granulociti).

Di conseguenza, neutralizzando una quota eccessiva di radicali liberi attraverso l'assunzione smodata di antiossidanti, si corre il rischio di perturbare il normale equilibrio metabolico cellulare mettendo a rischio la salute dell'intero organismo.

Fino a qualche anno fa, il dipartimento dell'agricoltura americano consigliava di assumere attraverso la dieta una quota di antiossidanti compresa tra le 3.000 e le 5.000 unità ORAC al giorno, raggiungibile consumando circa cinque porzioni di frutta e verdura. A scopo cautelativo, si potrebbe quindi suggerire che un'eventuale integrazione di antiossidanti non superi le 5.000 unità ORAC per dose quotidiana, che andranno sommate a quelle apportate dalla normale dieta. Recentemente, il metodo ORAC per la stima della capacità antiossidante è stato deprecato, per la scarsa riproducibilità in vivo dei sui risultati.

Zinco Funzione e fonti alimentari : lo zinco è un fattore enzimatico molto importante, partecipa alla maturazione delle cellule immunitarie, stabilizza alcune proteine ormonali, è importante per la formazione delle ossa e dei muscoli e svolge un'azione antiossidante molto importante. Lo zinco è contenuto in carni, uova, pesce, latte e cereali. ECCESSO di zinco antiossidante e razioni raccomandate : non si conoscono le razioni raccomandate di zinco ma se carente si rivela un nutriente essenziale. L'eccesso di zinco, in dosi superiori a 2g/die, diventa tossico e determina nausea, vomito e febbre (Hambridge et al., 1986); inoltre, l'assunzione prolungata di dosaggi pari o superiori a 75-300 mg/die può indurre alterazioni: del metabolismo del rame e del ferro (compromissione della sintesi di leucociti ed eritrociti), e dell'assorbimento di calcio e magnesio (con verosimile compromissione dell'osso).

Rame Funzione e fonti alimentari : il rame è un componente enzimatico degli antiossidanti endogeni e partecipa ai processi energetici cellulari oltre che alla sintesi del tessuto connettivo, della cheratina di unghie e capelli e di alcuni peptidi neuro-attivi. Il rame è contenuto nel fegato, nei reni, nei molluschi e in alcuni frutti. ECCESSO di rame antiossidante e razioni raccomandate : non si conoscono casi di intossicazione da rame, se non per ingestione accidentale di prodotti contaminanti. La dose tollerata con gli alimenti è di circa 35mg/die ma la Commission of the European Communities suggerisce di non superare i 10mg/die.

Vit. A e carotenoidi Funzione e fonti alimentari : per vit. A si intendono sia le vit. liposolubili retinoidi (e analoghi), sia le vit. liposolubili carotenoidi (compresi licopene, astaxantina ecc.). Tra i due gruppi, quelli dotati di maggior funzione antiossidante sono di certo i carotenoidi, in particolar modo il β-carotene, mentre retinolo e analoghi sono impegnati prevalentemente nel meccanismo della visione e nella differenziazione cellulare. I retinoidi sono contenuti soprattutto negli alimenti di tipo animale (fegato e derivati del latte), mentre i carotenoidi sono meglio rappresentati nel VI° dei 7 gruppi fondamentali degli alimenti (il licopene soprattutto nel pomodoro [ma non solo! ] e l'astaxantina nei crostacei o in alcuni pesci che se ne nutrono). ECCESSO di vit. A e carotenoidi antiossidanti e razioni raccomandate : La razione raccomandata di queste vitamine e provitamine è valutata secondo il criterio della retinolo equivalenza (1 RE = 1 µg di retinolo = 6 µg di β -carotene = 12 µg di altri carotenoidi) e oscilla dai 350 ai 700 µg RE/die. L'eccesso acuto di retinoidi si verifica con dosi che raggiungono i 300mg/die mentre, nel lungo termine, dipende soprattutto dal superamento della capacità di stoccaggio epatico; si consiglia di non superare dosi singole pari a 120mg/die o comunque di mantenere dosi di integrazione prolungata tra i 7,5 e i 9mg/die (Bauernfeind, 1980; Commission of the European Communities, 1993). Nella donna in gravidanza dosi di retinoidi pari a 6mg/die diventano rischiose e possono provocare un effetto teratogeno sul feto, ovvero malformazioni del nascituro; al contrario, i carotenoidi non manifestano alcun effetto collaterale se non una iper-pigmentazione "arancione" della pelle.

Vit. E Funzione e fonti alimentari : la vit. E (o tocoferolo) è una vit. liposolubile che comprende 8 forme vitaminiche tutte differenti in base all'efficacia metabolica; pertanto, le concentrazioni ed i fabbisogni nutrizionali di vitamina E vengono espressi in Tocoferolo Equivalenti o unità internazionali: 1 Tocoferolo Equivalente = 1 mg a-tocoferolo = 1,5 IU = 2 mg ⟠-tocoferolo = 3 mg δ-tocotrienolo = 10 mg γ -tocoferolo. La vit. E previene l'ossidazione degli acidi grassi polinsaturi (PUFA) ai quali può legarsi in quanto elementi strutturali. Sono ricchi di vit. E i semi oleosi, il germe dei cereali e i relativi oli. ECCESSO di vit. E antiossidante e razioni raccomandate : l'apporto ottimale di vit. E è pari a 0,4 TE ogni grammo di PUFA, quindi circa 8mg/die; la tossicità indotta dall'eccesso di vit. E è molto difficile da ottenere anche per mezzo di somministrazioni farmacologiche; si tratta di sintomatologie intestinali ottenibili con megadosi di almeno 2.000mg/die (Bendich & Machlin, 1988) che in ogni caso non evidenziano alterazioni metaboliche di alcun genere.

Coenzima Q-10 Funzione e fonti alimentari : il coenzima Q-10 o ubichinone regola i metabolismi energetici ed è un potente antiossidante mitocondriale, la cui concentrazione tende a diminuire con l'invecchiamento; l'integrazione di coenzima Q-10 è utile nelle miopatie mitocondriali, nella prevenzione o coadiuvazione delle terapie anti-cancro, nel trattamento delle malattie neurodegenerative e nell'emicrania. Il coenzima Q-10 alimentare è presente nelle carni e nei pesci grassi, ma per lo più viene sintetizzato a livello endogeno mediante l'unione di: Acetil-coenzima A ad un anello benzoico (derivante dalla tirosina) e a più gruppi metilici laterali (derivanti dalla metionina). ECCESSO di coenzima Q-10 antiossidante e razioni raccomandate : il coenzima Q-10 non ha una razione raccomandata poiché la maggior parte viene prodotta a livello endogeno; tuttavia, se utilizzato nelle terapie sopra citate il range di somministrazione è compreso tra 10 e 90mg. NB. il coenzima Q-10 viene inattivato da alcuni farmaci come le statine per abbassare il colesterolo e pertanto può necessitare integrazione alimentare. Un eccesso di coenzima Q-10 non provoca una vera e propria intossicazione; i pochi sintomi evidenziati risultano aspecifici e di lieve entità: inappetenza, disturbi gastro-intestinali, nausea e vomito.

Acido lipoico Funzione e fonti alimentari : l'acido lipoico è una molecola liposolubile con funzioni di: coenzima energetico di acidi grassi e carboidrati, antiossidante in grado di bloccare i radicali ossidrile, ipocloroso e ossigeno singoletto, e chelante dei metalli pesanti in eccesso. NB. L'acido lipoico agisce in sinergia con l'acido diidrolipoico. L'acido lipoico è contenuto prevalentemente nelle carni rosse. ECCESSO di acido lipoico antiossidante e razioni raccomandate : l'apporto con la dieta di acido lipoico dovrebbe essere di 25-50mg/die e l'eccesso farmacologico è stato osservato in diverse specie animali; nell'uomo, riferendosi ad un soggetto di corporatura media (circa 70kg di peso), la dose eccessiva corrisponde a circa 30-35g/die. In seguito a somministrazioni eccessive di acido lipoico non si manifestano sintomi gravi e SOLO negli ipersensibili possono insorgere manifestazioni cutanee di tipo allergico e disturbi gastrici; pare non abbia effetti teratogeni ma, in assenza di informazioni più dettagliate, se ne SCONSIGLIA l'utilizzo in gravidanza.