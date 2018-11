E621: Che Cos’è, Rischi per la Salute e Come Usarlo

L'E621 è sicuro?

L'E621 è considerato totalmente sicuro.

La credenza che il glutammato monosodico possa causare mal di testa ed altri sintomi disagevoli è del tutto smentita dai test scientifici eseguiti in doppio cieco, che non hanno trovato alcuna prova valida a sostegno di questa ipotesi.

L'E621 è in uso da oltre 100 anni; a supporto di questo utilizzo c'è un'ampia serie di studi condotti specificatamente sulla sua sicurezza. Dopotutto il consumo di cibi ad alto contenuto di sodio – e/o altri minerali, come il calcio – e di acido glutammico, che determinano la formazione spontanea di glutammati, è in uso da molti secoli. Il caso più eclatante è quello della caseificazione, in opera già nel 5500 a.C. È sufficiente pensare che proprio nel parmigiano reggiano e grana padano, due veri e propri simboli dell'alimentazione italiana, i glutammati sono abbondantissimi e totalmente naturali – dovuti come abbiamo detto alla combinazione tra l'acido glutammico del latte ed il sodio del sale; in minor parte, avviene anche la combinazione tra acido glutammico e fosforo, calcio e potassio.

L'E621 è quindi innocuo per l'uomo e può essere tranquillamente utilizzato come esaltatore di sapidità. In condizioni normali – di piena salute fisica – l'essere umano può metabolizzare quantità elevate di glutammati, che vengono peraltro naturalmente prodotti all'interno dell'intestino nel corso della digestione – idrolisi proteica ad opera delle peptidasi.

La dose letale mediana (LD50) dell'E621 è compresa tra 15 e 18 g / kg di peso corporeo. Se consideriamo che la LD50 del cloruro di sodio o sale da cucina è di 3 g / kg – stimata sui ratti – possiamo facilmente dedurre quanto innocuo possa essere il glutammato monosodico, sia come molecola naturalmente presente, sia come additivo alimentare, ma anche come somma di entrambi.

Un rapporto del 1995 della "Federation of American Societies for Experimental Biology" (FASEB) americana, stilato per la FDA, ha concluso che l'E621 "mangiato a livelli consueti" è da considerare sicuro e, sebbene un sottogruppo di individui altrimenti sani affermi di soffrire di un complesso sintomatologico quando esposto a E621 in assenza di cibo, non è possibile attribuirgli alcun effetto negativo, poiché basato su rapporti esclusivamente aneddotici.

Secondo questo rapporto, nessun dato supporta il ruolo dell'E621 in ambito patologico. Uno studio clinico controllato, in doppio cieco e con più sedi, non è riuscito a dimostrare una relazione tra il complesso di sintomi attribuiti e l'E621. Non è stata dimostrata alcuna associazione statistica e le poche tracce negative ottenute sono risultate incoerenti. Non sono stati osservati sintomi nemmeno alla somministrazione di E621 nel cibo.

Altre sperimentali effettuate in doppio cieco si sono occupate di paragonare i glutammati ad un placebo (DBPC), entrambi proposti in capsula – a causa del retrogusto potenzialmente identificabile. Nello studio di Tarasoff e Kelly (1993), a 71 partecipanti lasciati a digiuno sono stati somministrati 5 g di E621 e successivamente una colazione standard. Un individuo sensibile ha dichiarato di avere la sintomatologia, ma si trattava di uno dei soggetti che avevano ingerito il placebo. In un altro studio, Geha et al. (2000) hanno testato la reazione di 130 soggetti con riferita sensibilità preesistente all'E621; solo le persone che dichiaravano almeno due sintomi continui, sono stati applicati altri 2 test – 4 in totale. Solo due persone su 130 hanno reagito a tutte e quattro le prove. Per la bassa prevalenza, i ricercatori hanno concluso che l'ipersensibilità all'E621 non è riproducibile.

Gli studi sulla correlazione tra E621 ed obesità hanno prodotto risultati contrastanti. Sebbene diversi approfondimenti abbiano trovato alcuni legami aneddotici tra E621 ed asma, le prove attuali non supportano tale associazione. Poiché i glutammati sono importanti neurotrasmettitori del cervello umano, svolgendo un ruolo chiave nell'apprendimento e nella memoria, sono attualmente in corso vari studi neurologici.

E621 e sindrome da ristorante cinese

Un ipotetico complesso di sintomi legati all'assunzione di E621 – divenuto noto nel 1968, quando Robert Ho Man Kwok lo riferì dopo aver consumato un pasto americano-cinese – viene comunemente definito "Chinese Restaurant Syndrome" (CRS) o "Sindrome da Ristorante Cinese". Egli suggerì varie possibili ragioni, tra cui l'alcol presente negli alimenti, il sale e l'E621.

"Food Standards Australia New Zealand" (FSANZ) conclude quanto segue: "Non ci sono prove convincenti che l'E621 sia un fattore scatenante significativo nel causare reazioni sistemiche derivanti o malattie o morte. Gli studi condotti fino ad oggi sulla CRS hanno fallito nel dimostrare qualunque associazione. Gli stessi sintomi possono essere riprodotti in clinica solo in pochi soggetti, ma somministrando E621 in grandi quantità e senza alimenti. Tuttavia, questi effetti non sono persistenti e vengono attenuati quando l'E621 è consumato assieme al cibo. In questo studio, il glutammato monosodico e la relativa concentrazione sono quindi considerati fattori scatenanti significativi."

I dati del Regno Unito indicano un'assunzione media di E621 pari a 590 mg / die, con estremi (consumatori 97,5 ° percentile) di 2330 mg / die (Rhodes et al 1991). In un pasto con alimenti naturali molto stagionati, è possibile mangiarne fino a 5000 mg o più (Yang et al 1997). Quando vengono ingerite dosi molto elevate di E621 – oltre 5 g in una singola dose – la concentrazione plasmatica di glutammato aumenta significativamente. Tuttavia, tale livello ritorna in genere alla normalità entro due ore. Gli alimenti che forniscono carboidrati disponibili attenuano significativamente i livelli massimi di glutammato plasmatico a dosi fino a 150 mg / kg di peso corporeo. Due studi – "1987 Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA)" e "1995 Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB)" – hanno concluso che esiste un piccolo numero di asmatici instabili che può rispondere a dosi di 1,5 -2,5 g di E621 in assenza di cibo. La valutazione FASEB ha concluso che esiste una evidenza di CRS solo quando l'esposizione a una singola dose senza cibo è i ≥ 3 g.