Dove va il grasso quando si dimagrisce

Quando una persona dimagrisce il grasso in eccesso che aveva accumulato in precedenza svanisce progressivamente ma non sempre è ben chiaro come funzioni questo processo e dove vada a finire il grasso perso.

Come funziona la perdita di grasso

Ogni volta che si mangia qualcosa le calorie in eccesso che il corpo non utilizza vengono immagazzinate nelle cellule adipose sotto forma di trigliceridi, in un processo che serve all'organismo per conservare l'energia per bisogni futuri. Se non viene usata però, nel tempo questa energia in eccesso si traduce in un surplus di grasso che può influenzare non solo la forma fisica ma anche e soprattutto la salute e per questo molte persone decidono di voler intervenire.

Per favorire la perdita di peso si deve andare in deficit calorico, ovveroimmagazzinare meno calorie di quelle che si bruciano.

Anche se varia da persona a persona, un deficit giornaliero di 500 calorie mantenuto nel tempo è un buon punto di partenza per vedere una notevole perdita di grasso. Un deficit calorico costante di questo tipo, infatti, libera il grasso dalle cellule adipose, che poi viene convertito in energia per alimentare il corpo. Mentre questo processo continua, le riserve di grasso corporeo si riducono, portando a cambiamenti nella composizione corporea e migliorando i livelli di salute dovuti al sovrappeso.