Doppia Piramide Alimentare e Ambientale: Cos'è, Significato e Spiegazione

Per elaborare quali alimenti e in che misura la loro produzione possa impattare sul Pianeta, i ricercatori hanno utilizzato Life Cycle Assessment (LCA), una tecnica collaudata, basata su parametri oggettivi, in grado di valutare il consumo di energia e il carico ambientale di un processo, considerando l'intera catena di produzione.

Tre sono i diversi indicatori ambientali considerati per ottenere il dato sull'impatto ambientale di ogni singolo alimento.

Limitare nel piatto ciò che danneggia l'ambiente

Il risultato ottenuto dalla ricerca parla chiaro: a partire da una ricognizione della letteratura scientifica internazionale, si possono leggere chiaramente le due piramidi affiancate. In alto si trovano gli alimenti con maggiore impatto ambientale e, in basso, quelli meno dannosi per il pianeta. Mettendo in relazione le due scale della Doppia Piramide Alimentare-Ambientale è facilmente comprensibile quanto gli alimenti per i quali è consigliato un consumo maggiore (frutta, verdura, legumi, cereali non raffinati), in generale, siano anche quelli che determinano un impatto sull'ambiente inferiore. Viceversa, gli alimenti per i quali è raccomandato un consumo limitato (carne rossa, grassi saturi) sono gli stessi ad avere maggior impatto ambientale.