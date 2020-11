Disidratazione nello Sport: Rischi e Mortalità

Le complicanze dell'ipoidratazione determinano una serie di effetti negativi per lo sportivo che compromettono in maniera determinante alcuni sistemi e/o meccanismi fisiologici:

Nella pratica sportiva, le notevoli perdite idriche indotte dalla sudorazione possono determinare l'insorgenza di IPO idratazione, cioè una riduzione dell' acqua corporea in tutti i compartimenti, in particolare nel torrente circolatorio.

Disidratazione

In alcuni casi (per ignoranza, per trascuratezza o per cause indipendenti dall'atleta) le perdite idriche aumentano pericolosamente. Vediamo quali rischi si corrono ignorando l'eccessiva sudorazione provocata dall'esercizio fisico intenso e prolungato.