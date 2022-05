E ancora; se facessimo 1 ora di sauna , all'uscita la bilancia potrebbe segnare tranquillamente 1 kg in meno rispetto al momento dell'ingresso. Si tratterebbe, ovviamente di un effetto della sudorazione . Avremmo dunque perso peso ma non saremmo dimagriti effettivamente.

Intaccando queste scorte, come potrebbe avvenire dopo una giornata di digiuno in presenza di attività fisica - condizione alla quale si sommerebbe la disidratazione - l'organismo potrebbe perdere facilmente anche oltre 2 kg.

I grassi non sono tuttavia l'unico substrato di riserva del corpo umano . Nei muscoli e nel fegato è anche presente il glicogeno (in misura di circa 400-500 g), un glucide polimerico che, d'altro canto, per essere immagazzinato, richiede molta acqua .

Per vuotare 1 kg di tessuto adiposo è necessario consumare circa 7000 kcal . Se ciò avvenisse correttamente, la perdita di peso corrisponderebbe ad un dimagrimento effettivo. Ma non è detto che ciò avvenga.

Il dimagrimento avviene quando l'organismo consuma più energia di quanta ne introdice con la dieta, e attinge alle riserve per comensare il fabbisogno. Si instaura, cioè, un bilancio calorico negativo , messo in pari dall'ossidazione dei grassi stoccati nell'adipe.

Velocità del Dimagrimento

Per dimagrire rimanendo in salute è fondamentale limitare lo stress dell'organismo; questo perché dimagrire troppo in fretta fa male ! Sia al corpo che alla mente. Inoltre, non consente di mantenere intatta la massa muscolare.

Anche nei soggetti in sovrappeso (non ad alto rischio) la dietoterapia dovrebbe essere organizzata in modo da ridurre il grasso corporeo di non oltre 700-800 g a settimana (3,0 kg al mese); ovviamente, tale valore è soggetto ad oscillazioni, quindi un intervallo tra 2 e 4kg mensili è comunque valutato accettabile.

Diverso sarebbe se il soggetto fosse obeso e/o con patologie cardio-vascolari e respiratorie importanti, che richiedessero un dimagrimento più veloce possibile per scongiurare l'insorgenza di complicanze o eventi potenzialmente dannosi/mortali. In questi casi, l'unico obbiettivo è di ridurre più rapidamente possibile l'eccesso adiposo, senza preoccuparsi troppo della massa muscolare, e avendo cura di mantenere appieno lo stato di idratazione.

Le persone in normopeso che si cimentano in lavori estetici, come ad esempio la riduzione della bodyfat dal 12% al 6%, dovrebbero ricercare un dimagrimento più lento possibile. Questo perchè più basso è il grasso corporeo, meno l'organismo ne consuma - con lo spiavecole inconveniente di intaccare il tessuto contrattile.

In maniera generale, comunque, difficilmente le persone sono in grado di sostenere un taglio calorico superiore a 500 kcal / die per l'uomo, e di 350 kcal / die per la donna, per un tempo superiore a 6 mesi - che, non caso, rappresentano anche il limite massimo per una dieta ipocalorica ininterrotta.