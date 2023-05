Dimagrire con la Pasta

La Pasta fa Dimagrire o Ingrassare? La pasta non è un alimento che si accosta in maniera corretta allo stile di vita dell'uomo sedentario; quest'affermazione, pur sofferta, è il frutto di una considerazione molto più ragionata e profonda rispetto ai banali e modaioli concetti dietetici di ultima generazione. Sia chiaro, ciò che andrò a descrivere riguarda solo ed esclusivamente i soggetti che, per un motivo o per un altro, svolgono attività lavorative poco dispendiose e non praticano sport, pertanto hanno uno stile di vita sedentario; lo stesso concetto non è sovrapponibile per le persone che fanno sport e/o svolgono attività lavorative particolarmente faticose (ahimè, sempre più rare) e che quindi si possono permettere di consumare la pasta con maggior libertà.

Quando la Pasta fa Ingrassare? La pasta è un alimento altamente energetico e ricco di carboidrati; si consideri che, in un regime alimentare medio, una porzione di pasta (80g) con un cucchiaio d'olio (10g) e un po' di formaggio (10g) apporta circa 415kcal, ovvero fino al 20-25% del fabbisogno complessivo . Inoltre, queste grammature fanno riferimento a porzioni desiderabili e bilanciate, ben più modeste rispetto a quelle normalmente consumate. In definitiva, con un apporto calorico elevato e un indice glicemico (IG) medio-elevato , la pasta non risulta un alimento semplice da gestire nel contesto di una dieta dimagrante. È comunque opportuno ricordare che, come al solito, è la dose che fa il veleno ! Ciò significa che anche un sedentario può consumare una porzione di pasta senza ingrassare, purché rispetti le reali necessità energetiche del proprio organismo.